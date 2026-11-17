Однажды в Арктике: солнце над Новой Землей взошло на две недели раньше
В январе 1597 года трое мужчин, оказавшихся в Арктике, увидели восход солнца. Это казалось невозможным: стояла глухая зима, и до возвращения солнца оставалось еще две недели.
Когда потерявшихся участников экспедиции спасли, то им никто не поверил, заявив, что мужчины просто сбились со счета дней. Это была экспедиция исследователя и картографа Виллема Баренца, которая искала северо-восточный путь в Китай. Ее участники оказались заблокированными морским льдом у берегов Новой Земли, примерно на 76-м градусе северной широты, пишет Фокус.
Исследователи были вынуждены построить хижину, и прожили в ней долгие месяцы полярной ночи.
24 января Геррит де Веер и двое его спутников увидели солнце. Согласно астрономическим таблицам, оно должно было появиться лишь 8 февраля. Неужели они использовали неверный календарь или ошиблись в расчетах дней?
Но 27 января солнце увидели уже все — оно предстало перед ними “во всем своем круглом величии”.
Ученые спорили об этом на протяжении столетий. Даже Иоганн Кеплер в 1604 году пытался найти объяснение этому явлению.
Разгадка кроется в мираже. Слой теплого воздуха, расположенный поверх очень холодного, может удерживать солнечные лучи и искривлять их, заставляя огибать кривизну Земли. На самом деле солнце находилось примерно на 5 градусов ниже горизонта.
Сегодня это хорошо известное явление, получившее название “эффект Новой Земли”, а современные методы компьютерного моделирования распространения лучей подтверждают, что описание, оставленное де Веером, удивительно точно.
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