У січні 1597 року троє чоловіків, які опинилися в Арктиці, побачили схід сонця. Це здавалося неможливим: була глибока зима, і до повернення сонця залишалося ще два тижні.

Коли заблукалих учасників експедиції врятували, їм ніхто не повірив, стверджуючи, що чоловіки просто втратили відчуття часу. Це була експедиція дослідника та картографа Віллема Баренца, яка шукала північно-східний шлях до Китаю. Її учасники опинилися заблокованими морським льодом біля берегів Нової Землі, приблизно на 76-му градусі північної широти, пише Фокус.

Дослідники були змушені збудувати хатину й прожили в ній довгі місяці полярної ночі.

24 січня Герріт де Веер та двоє його супутників побачили сонце. Згідно з астрономічними таблицями, воно мало з’явитися лише 8 лютого. Невже вони користувалися неправильним календарем чи помилилися у підрахунку днів?

Але 27 січня сонце побачили вже всі — воно постало перед ними "у всій своїй круглій величі".

Вчені сперечалися з цього приводу протягом століть. Навіть Йоганн Кеплер у 1604 році намагався знайти пояснення цьому явищу.

Розгадка криється у міражі. Шар теплого повітря, розташований над дуже холодним, може утримувати сонячні промені та викривляти їх, змушуючи огинати кривизну Землі. Насправді Сонце знаходилося приблизно на 5 градусів нижче горизонту.

Сьогодні це добре відоме явище, яке отримало назву "ефект Нової Землі", а сучасні методи комп’ютерного моделювання поширення променів підтверджують, що опис, залишений де Веером, є напрочуд точним.

Інші новини науки