Як виник найбільший і найдавніший крижаний щит на Землі: з"явилася нова теорія

Вчені оприлюднили нову теорію про те, чому Антарктида замерзла 34 мільйони років тому — задовго до того, як лід покрив Арктику.

Антарктичний льодовий щит сформувався за мільйони років до того, як замерзла Арктика. Це сталося в той час, коли температура на планеті була приблизно на 50 °C вищою, ніж сьогодні. Тепер у вчених з’явилася нова теорія, чому сталося це давнє глибоке замерзання: розпад континентів, бурхливі течії в глибині земної мантії та повільне утворення гір, пише IFLScience.

Відомо, що Східно-Антарктичний льодовий щит — найдавніша та найбільша льодова маса Землі. Вважається, що він почав формуватися близько 34 мільйонів років тому. Довгий час вважалося, що формування льодового щита Антарктиди пов’язане зі зменшенням рівня CO₂ в атмосфері, що достатньо охолодило планету, щоб лід зміг утворитися.

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Однак у цій теорії є суперечності: якби причиною було лише зменшення вмісту вуглекислого газу, обидві півкулі мали б замерзнути одночасно. Проте насправді замерз лише найпівденніший континент навколо Південного полюса, тоді як Арктика залишалася вільною від льоду ще протягом мільйонів років.

У новому дослідженні вчені висунули абсолютно нову гіпотезу: тектонічні зрушення та підняття континентів, ймовірно, відіграли вирішальну роль у ранньому замерзанні Антарктиди. За словами провідного автора дослідження, професора наук про Землю в Університеті Саутгемптона Томаса Гернона, якби зниження рівня CO2 було єдиною причиною, слід було б очікувати більш симетричної реакції полюсів. Однак Антарктида, ймовірно, отримала значну перевагу, оскільки геологічні процеси підняли сушу на більшу висоту, зробивши її холоднішою.

У ході дослідження вчені розробили комп’ютерні моделі, що дозволило простежити, як зміщення континентів змінило ландшафт навколо Антарктиди протягом приблизно 100 мільйонів років. Результати показали, що причиною стало розділення Антарктиди й Африки в юрський період, між 201 і 143 мільйонами років тому, коли суперконтинент Гондвана розпався.

Вважається, що це розділення спричинило повільні хвилі, які поширюються в земній мантії — мантійні хвилі — явище, вперше виявлене командою Гернона під час дослідження подібних дивних високих плато в Південній Африці. У міру поширення мантійні хвилі поступово піднімали земну кору, утворюючи прибережний обрив, піднесене плато та гори Гамбурцева — гірський хребет, який нині похований під більш ніж кілометром льоду в глибині континенту.

У результаті близько 45 мільйонів років тому більша частина ландшафту Східної Антарктиди піднялася приблизно на 1,5–2 кілометри вище за поріг, необхідного для цілорічного існування снігу та льоду, що дозволило утворити постійну крижану шапку.

За словами авторів дослідження, отримані результати нагадують, що тектоніка плит нерозривно пов’язана з кліматом нашої планети, а також із життям на Землі.

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