Как возник самый большой и древний ледяной щит на Земле: появилась новая теория

Ученые озвучили новую теорию о том, почему Антарктида замерзла 34 миллиона лет назад — задолго до того, как лед покрыл Арктику.

Антарктический ледяной щит сформировался за миллионы лет до того, как замерзла Арктика. Это произошло в то время, когда температура на планете была примерно на 50°C выше, чем сегодня. Теперь у ученых появилась новая теория, почему произошло это древнее глубокое замерзание: распад континентов, бурлящие течения в глубине земной мантии и медленное образование гор, пишет IFLScience.

Известно, что Восточно-Антарктический ледяной щит — старейшая и крупнейшая ледяная масса Земли. Считается, что он начал формироваться около 34 миллионов лет назад. Долгое время предполагалось, что формирование ледяного щита Антарктиды связано с с уменьшением уровня CO2 в атмосфере, что достаточно охладило планету, чтобы лед смог образоваться.

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Однако в этой теории есть нестыковки: если бы причиной было лишь снижение углекислого газа, оба полушария должны были бы замерзнуть одновременно. Однако в реальности замерз лишь самый южный континент вокруг Южного полюса, в то время как Арктика оставалась свободной ото льда еще на миллионы лет.

В новом исследовании ученые выдвинули совершенно новую идею: тектонические сдвиги и поднятие континентов, вероятно, сыграли решающую роль в раннем замерзании Антарктиды. По словам ведущего автора исследования, профессора наук о Земле в Университете Саутгемптона Томаса Гернона, если бы снижение уровня CO2 было единственной причиной, следовало бы ожидать более симметричной реакции полюсов. Однако Антарктида, вероятно, получила значительное преимущество, потому что геологические процессы подняли сушу на более высокие высоты, сделав ее холоднее.

В ходе исследования ученые разработали компьютерные модели, что позволило проследить, как смещение континентов изменило ландшафт вокруг Антарктиды за примерно 100 миллионов лет. Результаты показали, что причиной стало разделение Антарктиды и Африки в юрский период, между 201 и 143 миллионами лет назад, когда суперконтинент Гондвана распался.

Считается, что это разделение вызвало медленное распространяющиеся волны в земной мантии — мантийные волны — явление, впервые обнаруженное командой Гернона при изучении аналогичных странных высоких плато в южной Африке. По мере распространения мантийные волны постепенно поднимали земную кору, образуя прибрежный обрыв, возвышенное плато и горы Гамбурцева — горный хребет, ныне погребенный под более чем километром льда в глубине континента.

В результате около 45 миллионов лет назад большая часть ландшафта Восточной Антарктиды поднялась примерно на 1,5-2 километра выше порога, необходимого для круглогодичного существования снега и льда, что позволило образовать постоянную ледяную шапку.

По словам авторов исследования, полученные результаты напоминают, что тектоника плит неразрывно связана с климатом нашей планеты, а также с жизнью на Земле.

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