У Калифорнии найден древний "затерянный мир": переписывает историю первых американцев (фото)

Исследователи пришли к выводу, что обнаруженный у побережья Калифорнии "затерянный мир", может переписать историю первых американцев, прибывших сюда 13 000 лет назад.

В новом исследовании ученые обнаружили скрытые среди островов Ченнел человеческие останки возрастом 13 000 лет, древние поселения и свидетельства, предполагающие, что некоторые из самых ранних обитателей континента, вероятно, могли прибыть сюда на лодках, а не пересекая внутренний ледяной коридор, пишет Daily Mail.

Отметим, если новая теория ученых верна, она опровергает представления о том, что первые американцы пересекли сухопутный мост из Сибири и двинулись на юг по свободному ото льда коридору в западной Канаде. К слову, эта теория была ведущей десятилетиями. Вместо этого, ученые теперь предполагают, что люди ледникового периода достигли Северной Америки тысячи лет назад, следуя по прибрежной "водорослевой магистрали". Они, вероятно, использовали для передвижения вдоль тихоокеанского побережья и заселения этих мест лодки.

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В ходе исследования на островах также были обнаружены кости карликовых мамонтов и удивительно хорошо сохранившиеся памятники — все это предоставило беспрецедентный взгляд на жизнь в ледниковый период. Ученые описывают цепь островов как место, где древние ландшафты и история человечества застыли во времени.

По словам ученых, полученные данные указывают на забытую морскую миграцию, которая может коренным образом изменить наше понимание первых поселенцев Америки. Впрочем, исследователи считают, что многие ответы все еще остаются без ответов.

Отметим, что острова Ченнел веками изучаются учеными и археологами, а некоторые из их наиболее важных открытий, включая останки человека из Арлингтон-Спрингс, были обнаружены во время раскопок в середине 20 века.

На островах также были обнаружены кости карликовых мамонтов и удивительно хорошо сохранившиеся археологические памятники Фото: NPS

Стоит отметить, что далеко не все ученые согласны с тем, что новое открытие предоставляет неопровержимые доказательства морской миграции. Хотя многие исследователи сейчас признают, что люди присутствовали в Америке до культуры Кловис, эксперты продолжают спорить о точном времени прибытия первых поселенцев и о том, путешествовали ли они по морю, по суше или по нескольким маршрутам одновременно.

Авторы нового исследования отмечают, что открытие на островах Ченнел подняло вопрос о том, что другая группа людей могла достичь континента на лодках, следуя вдоль тихоокеанского побережья. И все же острова Ченнел представляют собой загадку: людям, живущим на прибрежном острове 13 000 лет назад, для того чтобы добраться туда, понадобились бы лодки, что говорит о существовании мореходных технологий гораздо раньше, чем считалось ранее.

Некоторые ученые утверждают, что свободный ото льда коридор, вероятно, не был полностью открыт или экологически непригоден, когда первые люди достигли островов, что поднимает вопрос о том, что они прибыли по морю. Отметим, что эта гипотеза известна как гипотеза "водорослевой магистрали".

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