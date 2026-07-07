Армия Ганнибала со слонами и лошадьми перешла Альпы: ученые выяснили, как они это сделали

Ученым удалось наконец-то разгадать 2200-лтенюю загадку легендарного перехода карфагенского полководца Ганнибала через Альпы.

В 218 году до н.э. Ганнибал перевел 40 тыс. человек, 7 тыс. лошадей и 37 боевых слонов через Альпы в Италию, чтобы весть войну против Рима. Сотни лет историки пытались выяснить, по какому именно маршруту провел свою армию полководец, пишет Daily Mail.

Скудность исторических свидетельств вынудила исследователей использовать моделирование на основе современных африканских слонов. Так, ученые смогли оценить, сколько энергии потребовалось для каждого возможного маршрута через Альпы.

Исследование показало, что популярная теория о том, что Ганнибал вел свою армию через перевал Коль-дю-Клапье маловероятна. Это был один из самых сложных маршрутов, который бы не выдержали ни люди, ни животные. Наиболее эффективным маршрутом оказался перевал Коль-де-ла-Траверсет, он соединяет Францию и Италию и расположен на высоте 2947 м.

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Переход через этот перевал потребовал бы на 11-19% меньше энергии, что делает его наиболее вероятным путем для группы изможденных солдат.

Переход Ганнибала через Альпы часто рассматривается как кульминационный момент Второй Пунической войны между Карфагеном и Римом в III веке до нашей эры. Завоевав большую часть территории современной Испании, 28-летний полководец Ганнибал повел свою армию на север, чтобы двинуться на Рим.

Вместо того чтобы сражаться с союзными Риму гарнизонами или рисковать пересечением Средиземного моря, где господствовали римские военно-морские силы, Ганнибал решил перевести свою армию через Альпы и войти в Италию через долину реки По на севере.

Не готовые к дерзости карфагенян, северные войска Рима были разгромлены к декабрю того же года, и Ганнибал следующие 15 лет бесчинствовал в Италии.

“Вопрос о точном маршруте Ганнибала обсуждается на протяжении многих поколений”, — говорит соавтор, доктор Эмилио Берти из Немецкого центра комплексных исследований биоразнообразия.

Чтобы попытаться разгадать эту загадку, доктор Берти и его соавтор использовали модель, которая объединяет массу тела и уклон местности, чтобы рассчитать, сколько энергии будет потреблять тот или иной маршрут.

Они использовали эти расчеты, чтобы определить, насколько эффективным будет каждый из четырех наиболее вероятных маршрутов через Альпы для людей, лошадей и слонов.

Результаты показали, что маршрут через перевал Коль-де-ла-Траверсет является наиболее эффективным, требуя 5,42 тераджоуля энергии на всю армию.

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