Армія Ганнібала зі слонами та кіньми перетнула Альпи: вчені з'ясували, як їм це вдалося

Вченим нарешті вдалося розгадати 2200-річну загадку легендарного переходу карфагенського полководця Ганнібала через Альпи.

У 218 році до н. е. Ганнібал переправив 40 тис. осіб, 7 тис. коней і 37 бойових слонів через Альпи до Італії, щоб вести війну проти Риму. Сотні років історики намагалися з’ясувати, яким саме маршрутом повів свою армію полководець, пише Daily Mail.

Недостатність історичних свідчень змусила дослідників вдатися до моделювання на основі сучасних африканських слонів. Таким чином, вчені змогли оцінити, скільки енергії знадобилося для кожного можливого маршруту через Альпи.

Дослідження показало, що популярна теорія про те, що Ганнібал вів свою армію через перевал Коль-дю-Клап’є, є малоймовірною. Це був один із найскладніших маршрутів, який не витримали б ані люди, ані тварини. Найефективнішим маршрутом виявився перевал Коль-де-ла-Траверсет, який з’єднує Францію та Італію й розташований на висоті 2947 м.

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Перехід через цей перевал вимагав би на 11–19 % менше енергії, що робить його найімовірнішим маршрутом для групи виснажених солдатів.

Перехід Ганнібала через Альпи часто вважають кульмінаційним моментом Другої Пунічної війни між Карфагеном і Римом у III столітті до нашої ери. Завоювавши більшу частину території сучасної Іспанії, 28-річний полководець Ганнібал повів своє військо на північ, щоб рушити на Рим.

Замість того, щоб битися з гарнізонами, союзними Риму, або ризикувати перетином Середземного моря, де панували римські військово-морські сили, Ганнібал вирішив перевести свою армію через Альпи й увійти в Італію через долину річки По на півночі.

Не готові до зухвалості карфагенян, північні війська Риму були розгромлені до грудня того ж року, і Ганнібал наступні 15 років безкарно чинив беззаконня в Італії.

"Питання щодо точного маршруту Ганнібала обговорюється вже протягом багатьох поколінь", — каже співавтор, доктор Еміліо Берті з Німецького центру комплексних досліджень біорізноманіття.

Щоб спробувати розгадати цю загадку, доктор Берті та його співавтор використали модель, яка враховує масу тіла та нахил місцевості, щоб розрахувати, скільки енергії споживатиме той чи інший маршрут.

Вони використали ці розрахунки, щоб визначити, наскільки ефективним буде кожен із чотирьох найімовірніших маршрутів через Альпи для людей, коней і слонів.

Результати показали, що маршрут через перевал Коль-де-ла-Траверсет є найефективнішим, оскільки для проходження ним усією армією потрібно 5,42 тераджоуля енергії.

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