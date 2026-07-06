Найбільша загадка Америки виявилася вигадкою: вчені знають, куди зникла колонія Роанок

У 1590 році губернатор Джон Вайт повернувся на острів Роанок, що розташовувався біля узбережжя Північної Кароліни, і побачив, що англійське поселення повністю спорожніло. Там не було ані тіл загиблих, ані слідів боїв, а лише одне слово, викарбуване на дерев’яному стовпі: CROATOAN (Кроатоан).

Дивне повідомлення стало однією з найбільших загадок Америки, породивши теорії про те, що всі 118 колоністів були вбиті, померли від голоду або ж безслідно зникли в дикій місцевості, пише Daily Mail.

Нове радіовуглецеве датування, можливо, поставило крапку в цій історії.

Археологи провели аналіз решток тварин, які були знайдені поруч з англійськими артефактами на острові Хаттерас. Вони датуються кінцем 1500-х років, коли зникла загублена колонія.

Справа в тому, що колоністи зовсім не зникли, а переселилися на острів Кроатоан, який зараз називається Хаттерас.

Незалежний дослідник Скотт Доусон стверджує, що легенда про зниклу колонію є міфом, який ігнорує як історичні документи, так і корінних американців, які прийняли колоністів.

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"До 1937 року ніякої загадки не існувало", — каже Доусон.

Цей вигаданий міф ігнорує роль народу кроатоан, незважаючи на те, що в історичних документах неодноразово згадується це плем’я та його тісні зв’язки з англійцями.

"Вони перетворили справжнє плем’я, справжній народ і справжнє місце на таємниче слово на дереві", — додає дослідник.

У ході нового дослідження експерти провели радіовуглецеве датування зубів оленів, останки яких було вилучено з шару ґрунту разом з англійськими артефактами. Команда наголошує, що на місці розкопок не було знайдено людських останків.

Зразки було проаналізовано Центром прикладних ізотопних досліджень Каліфорнійського університету, і всі чотири аналізи вказали на дати, що відповідають кінцю XVI століття.

Серед знахідок також була щелепа оленя, в якій досі знаходиться куля із залізним сердечником — бронебійний снаряд, що широко використовувався англійськими солдатами наприкінці 1500-х років.

Оскільки свинцеві боєприпаси неможливо датувати радіовуглецевим методом, дослідники замість цього датували самого оленя, вирішивши, що тварина та куля мають належати до одного й того самого періоду.

Кроатоан — це назва як сусіднього острова — сучасного острова Хаттерас — так і індіанського племені, яке там проживало. Англійці знали народ кроатоан вже багато років. Один із їхніх вождів, Мантео, подорожував до Англії разом із дослідниками та служив їм союзником і перекладачем.

Експерти наголошують, що Вайт не сприймав цей напис як загадкове послання, і ніхто з тих, хто прийшов пізніше, теж не мав цього робити.

Історичні свідчення вказують на те, що губернатор та його команда погодилися негайно вирушити на Кроатоан, але погана погода та вичерпні запаси змусили їх відмовитися від подорожі та повернутися до Англії.

З початку розкопок на острові Хаттерас у 2009 році дослідники виявили десятки тисяч артефактів, багато з яких — це англійські та індіанські предмети, знайдені разом у тих самих місцях.

Серед знахідок — мечі, частини зброї, мідні кільця, грифельні дошки, намиста, скло, гарматні ядра, сережки та залізна рапіра, змішані з індіанською керамікою, наконечниками стріл та предметами домашнього вжитку.

Дослідники також виявили квадратні ями від стовпів в англійському стилі всього за кілька метрів від довгих будинків корінних американців, що дозволяє припустити, що обидві громади мешкали на цій території в один і той самий період.