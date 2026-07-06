Величайшая загадка Америки оказалась ложью: ученые знают, куда исчезла колония Роанок

В 1590 году губернатор Джон Уайт вернулся на остров Роанок, который располагался у побережья Северной Каролины, и увидел, что английское поселение полностью опустело. Там не было ни тел погибши, ни следов сражений и только одно слово, вырезанное на деревянном столбе: CROATOAN (Кроатоан).

Странное послание стало одной из величайших загадок Америки, породив теории о том, что все 118 колонистов были убиты, умерли от голода или же бесследно исчезли в дикой местности, пишет Daily Mail.

Новое радиоуглеродное датирование, возможно, поставило точку в этой истории.

Археологи провели анализ останков животных, которые были найдены рядом с английскими артефактами на острове Хаттерас. Они относятся к концу 1500-х годов, когда исчезла потерянная колония.

Дело в том, что колонисты вовсе не исчезли, а переселились на остров Кроатоан, который сейчас называется Хаттерас.

Независимый исследователь Скотт Доусон говорит, что легенда об исчезнувшей колонии является мифом, который игнорирует как исторические документы, так и коренных американцев, принявших колонистов.

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“До 1937 года никакой загадки не существовало”, - говорит Доусон.

Придуманный миф игнорирует роль народа Кроатоан, несмотря на то, что в исторических документа ни раз упоминается это племя и его тесные связи с англичанами.

“Они превратили настоящее племя, настоящий народ и настоящее место в таинственное слово на дереве”, — добавляет исследователь.

В ходе нового исследования, эксперты провели радиоуглеродное датирование зубов оленей, чьи останки извлекли из слоя почвы вместе с английскими артефактами. Команда подчеркивает, что на месте раскопок не было найдено человеческих останков.

Образцы были проанализированы Центром прикладных изотопных исследований Калифорнийского университета, и все четыре анализа указали на даты, соответствующие концу XVI века.

Среди находок также была челюсть оленя, в которой до сих пор находится пуля с железным сердечником, бронебойный снаряд, широко используемый английскими солдатами в конце 1500-х годов.

Поскольку свинцовые боеприпасы нельзя датировать радиоуглеродным методом, исследователи вместо этого датировали самого оленя, рассудив, что животное и пуля должны относиться к одному и тому же периоду.

Кроатоан — это название как близлежащего острова — современного острова Хаттерас — так и индейского племени, которое там проживало. Англичане знали народ кроатоан много лет. Один из их вождей, Мантео, путешествовал в Англию с исследователями и служил им союзником и переводчиком.

Эксперты подчеркивают, что Уайт не воспринимал надпись как загадочное послание, и никто из тех, кто пришел позже, тоже не должен был этого делать.

Исторические свидетельства говорят о том, что губернатор и его команда согласились немедленно отправиться на Кроатоан, но плохая погода и истощающиеся запасы вынудили их отказаться от путешествия и вернуться в Англию.

С начала раскопок на острове Хаттерас в 2009 году исследователи обнаружили десятки тысяч артефактов, многие из которых представляют собой английские и индейские предметы, найденные вместе в одних и тех же местах.

Среди находок — мечи, части оружия, медные кольца, грифельные доски, бусы, стекло, пушечные ядра, серьги и железная рапира, смешанные с индейской керамикой, наконечниками стрел и предметами домашнего обихода.

Исследователи также обнаружили квадратные ямы от столбов в английском стиле всего в нескольких метрах от длинных домов коренных американцев, что позволяет предположить, что обе общины занимали эту территорию в один и тот же период.