Біля Каліфорнії виявлено стародавній "загублений світ": це перевертає уявлення про історію перших американців (фото)

Дослідники дійшли висновку, що "загублений світ", виявлений біля узбережжя Каліфорнії, може переписати історію перших американців, які прибули сюди 13 000 років тому.

У новому дослідженні вчені виявили серед островів Ченнел людські останки віком 13 000 років, стародавні поселення та свідчення, які дають підстави припускати, що деякі з найдавніших мешканців континенту, ймовірно, могли прибути сюди на човнах, а не перетинаючи внутрішній крижаний коридор, пише Daily Mail.

Зазначимо, що якщо нова теорія вчених є правильною, вона спростовує уявлення про те, що перші американці перетнули сухопутний міст із Сибіру й рушили на південь по вільному від льоду коридору в західній Канаді. До речі, ця теорія була домінуючою протягом десятиліть. Натомість науковці тепер припускають, що люди льодовикового періоду дісталися Північної Америки тисячі років тому, рухаючись уздовж прибережної "водоростевої магістралі". Вони, ймовірно, використовували човни для пересування вздовж тихоокеанського узбережжя та заселення цих місць.

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Під час дослідження на островах також було виявлено кістки карликових мамонтів та дивовижно добре збережені пам’ятки — все це дало безпрецедентне уявлення про життя в льодовиковий період. Вчені описують ланцюг островів як місце, де стародавні ландшафти та історія людства застигли в часі.

За словами вчених, отримані дані вказують на забуту морську міграцію, яка може докорінно змінити наше уявлення про перших поселенців Америки. Втім, дослідники вважають, що багато питань досі залишаються без відповіді.

Зазначимо, що острови Ченнел вже століттями досліджуються вченими та археологами, а деякі з їхніх найважливіших знахідок, зокрема останки людини з Арлінгтон-Спрінгс, були виявлені під час розкопок у середині 20 століття.

На островах також було виявлено кістки карликових мамонтів та археологічні пам"ятки, що дивовижно добре збереглися Фото: NPS

Варто зазначити, що далеко не всі вчені погоджуються з тим, що це нове відкриття надає незаперечні докази морської міграції. Хоча багато дослідників зараз визнають, що люди мешкали в Америці ще до культури Кловіс, експерти продовжують сперечатися щодо точного часу прибуття перших поселенців та щодо того, чи подорожували вони морем, сушею чи кількома маршрутами одночасно.

Автори нового дослідження зазначають, що відкриття на островах Ченнел порушило питання про те, що інша група людей могла дістатися до континенту на човнах, рухаючись уздовж тихоокеанського узбережжя. І все ж острови Ченнел залишаються загадкою: людям, які жили на прибережному острові 13 000 років тому, щоб дістатися туди, знадобилися б човни, що свідчить про існування мореплавних технологій набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Деякі вчені стверджують, що вільний від льоду коридор, ймовірно, не був повністю відкритий або був екологічно непридатним, коли перші люди дісталися островів, що ставить питання про те, що вони прибули морем. Зазначимо, що ця гіпотеза відома як гіпотеза "водоростевої магістралі".

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