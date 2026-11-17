Дослідники щойно виявили, що один із компонентів кімчі може сприяти виведенню мікропластику з кишечника людини.

Вчені з Південної Кореї зробили несподіване відкриття: їм вдалося виявити бактерію, яка, як вважається, здатна допомогти вивести мікропластик із кишечника. Ця бактерія, що отримала назву Leuconostoc mesenteroides CBA3656, перетворює цукри на молочну кислоту і міститься в кімчі, пише Science Alert.

Автори стверджують, що при додаванні до води, яка містила найдрібніші частинки полістиролу, ця молочнокисла бактерія зв’язала 87 % усіх наявних нанопластикових частинок. Команда також імітувала умови людського кишечника і виявила, що бактерія зв’язала 57% нанопластику. Таким чином, результати виглядають досить багатообіцяючими, однак важливо зазначити, що вони ще не підтверджують ефективність методу для організму людини.

Вчені також провели попередні експерименти на тваринах, під час яких давали мишам, в організмі яких була відсутня власна мікрофлора, мікроорганізми, виділені з кімчі. У результаті в екскрементах піддослідних тварин було виявлено підвищений вміст нанопластику.

Зазначимо, що це відкриття зробили фахівці Всесвітнього інституту кімчі, а його результати опубліковано в журналі Bioresource Technology. Кімчі — традиційна корейська страва, яка є джерелом безлічі мікроорганізмів, зокрема молочнокислих бактерій.

Однак, як і у випадку з іншими ферментованими продуктами, вчені поки що не впевнені, чи здатні ці мікроорганізми істотно змінювати склад мікробіома або покращувати здоров’я кишечника. Водночас деякі дослідження за участю людей вказують на таку ймовірність, але наукових даних поки що недостатньо.

Нещодавнє дослідження, проведене мікробіологами Се Хі Лі та Те Ун Воном, показало, що нанопластик може прикріплюватися до поверхні деяких кишкових бактерій і разом з ними виводитися з організму людини. Це потенційно може запобігти всмоктуванню пластику організмом.

Результати дають підстави припустити, що мікроорганізми, які містяться в традиційних ферментованих продуктах, можуть стати новим біологічним інструментом для вирішення цієї актуальної проблеми.

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