В социальной сети становится все более популярной теория о том, что каждый человек похож на одно из двух животных — крысу или лягушку. Ученые считают, что в этом есть доля истины.

Новая популярная теория в социальной сети TikTok утверждает, что внешность каждого человека можно отнести к одному из этих двух типов животных: лягушка или крыса. Большинство пользователей согласились, что в этой теории действительно что-то есть и каждого человека можно отнести к той или иной категории, пишет Daily Mail.

Но есть ли у этой теории какое-либо научное обоснование? По словам пластического хирурга, доктора Джулиана Де Сильвы, в этом утверждении и правда что-то есть. Более того, он считает, что в этом утверждении значительно больше науки, чем может показаться на первый взгляд.

По сути, новый тренд представляет собой простой способ описания пропорций лица, а именно это и оценивают пластические хирурги. По словам доктора Де Сильвы, можно выделить семь типов лица, но все они четко делятся на две группы: к "крысам" относятся люди с длинными, узкими лицами, сужающимися книзу; у них высокие скулы, изящная челюсть и подбородок, а черты лица как бы выдаются вперед. К этому типу можно отнести лица в форме ромба, сердца и вытянутые, продолговатые лица.

Вторая группа, "лягушки" — это люди с широкими лицами, широко посаженными глазами, более широким ртом и массивной челюстью. К этой категории можно отнести круглые, квадратные, а также грушевидные лица, когда челюсть шире лба. Впрочем, есть и исключения, когда лицо, по сути, занимает промежуточное положение.

Доктор Де Сильва также отмечает, что среди его пациенток-женщин более востребован именно "крысиный" тип лица. Мужчины же, напротив, чаще стремятся к чертам, напоминающим "лягушачьи". Эксперт отмечает, что самой востребованной среди женщин является форма лица "бриллиант" высокие скулы, узкое лица, а также узкие челюсть и подбородок.

Де Сильва также признает, что сегодня не существует единого эталона красоты. Например, широкие "лягушачьи" лица часто красиво стареют: благодаря выраженным скулам и широкой челюсти мягкие ткани лица дольше сохраняют упругость и форму

К слову, пользователи TikTok также подметили, что пары часто состоят из "крысы" и "лягушки".

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