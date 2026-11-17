У соціальній мережі дедалі більшої популярності набуває теорія про те, що кожна людина схожа на одну з двох тварин — щура або жабу. Вчені вважають, що в цьому є частка істини.

Нова популярна теорія у соціальній мережі TikTok стверджує, що зовнішність кожної людини можна віднести до одного з цих двох типів тварин: жаба або щур. Більшість користувачів погодилися, що в цій теорії дійсно є щось і що кожну людину можна віднести до тієї чи іншої категорії, пише Daily Mail.

Але чи має ця теорія якесь наукове обґрунтування? За словами пластичного хірурга, доктора Джуліана Де Сільви, у цьому твердженні справді є щось правдиве. Більше того, він вважає, що в цьому твердженні набагато більше науки, ніж може здатися на перший погляд.

По суті, новий тренд — це простий спосіб опису пропорцій обличчя, і саме це й оцінюють пластичні хірурги. За словами доктора Де Сільви, можна виділити сім типів обличчя, але всі вони чітко поділяються на дві групи: до "щурів" належать люди з довгими, вузькими обличчями, що звужуються донизу; у них високі вилиці, витончена щелепа та підборіддя, а риси обличчя ніби виступають вперед. До цього типу можна віднести обличчя у формі ромба, серця та витягнуті, довгасті обличчя.

Друга група, "жаби", — це люди з широкими обличчями, широко розставленими очима, ширшим ротом і масивною щелепою. До цієї категорії можна віднести круглі, квадратні, а також грушоподібні обличчя, коли щелепа ширша за лоб. Втім, є й винятки, коли обличчя, по суті, займає проміжне положення.

Доктор Де Сільва також зазначає, що серед його пацієнток-жінок найбільшим попитом користується саме "щурячий" тип обличчя. Чоловіки ж, навпаки, частіше прагнуть рис, що нагадують "жаб’ячі". Експерт зазначає, що найпопулярнішою серед жінок є форма обличчя "діамант": високі вилиці, вузьке обличчя, а також вузькі щелепи та підборіддя.

Де Сільва також визнає, що сьогодні не існує єдиного еталону краси. Наприклад, широкі "жаб’ячі" обличчя часто гарно старіють: завдяки вираженим вилицям і широкій щелепі м’які тканини обличчя довше зберігають пружність і форму

До речі, користувачі TikTok також помітили, що пари часто складаються з "щура" та "жаби".

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