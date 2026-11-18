Дослідники щойно виявили, що кава може мати омолоджуючий ефект, а тому сміливо можна випити й другу чашку.

У світі існує безліч суперечливих продуктів і напоїв, репутація яких постійно коливається: серед них червоне вино, яйця та рослинні олії. Втім, найбільш суперечливим з усіх, мабуть, є кава. У новому дослідженні вчені виявили властивість цього напою, яка змусить вас випити й другу чашку, пише Popular Science.

Протягом десятиліть каві приписували найрізноманітніші властивості — від захисту серця до порушення серцевого ритму, від зниження ризику розвитку захворювань до його підвищення. Однак більшість із нас погодиться, що саме цей напій щоранку допомагає нам прокинутися та підбадьоритися. Нове дослідження, проведене командою з Техаського університету A&M, показало, що в каві містяться певні сполуки, здатні захистити організм від старіння та запалень.

Втім, доктор Зунг Чінь, головний лікар клініки Healthy Brain Clinic у Лонг-Біч, заявляє, що ще занадто рано відкривати шампанське з нагоди потенційної користі кави. Незважаючи на неоднозначну репутацію кави як корисного продукту, її також часто пов’язують із тривалішим життям та зниженням ймовірності розвитку певних захворювань — втім, точні причини досі невідомі.

За словами головного автора нового дослідження, доктора Стівена Сейфома з Техаського університету, вони разом із колегами зосередили свою роботу на клітинному рецепторі під назвою NR4A1.

NR4A1 — це білок, який регулює реакцію клітин на стрес та ушкодження. Вчені виявили, що деякі сполуки, присутні в каві, зв’язуються з рецептором NR4A1. Один із таких поліфенолів — кавова кислота — міститься в каві та багатьох інших рослинах. Вважається, що ці сполуки сприяють прояву захисних властивостей білка NR4A1, зокрема зменшенню пошкоджень на клітинному рівні та уповільненню росту ракових клітин у лабораторних умовах. Простіше кажучи, чим активніше працюють білки NR4A1, тим краще клітини справляються з ушкодженнями.

Під час дослідження вчені видалили NR4A1 із клітин у лабораторних умовах і виявили, що ці позитивні ефекти зникли. Це вказує на те, що саме цей рецептор відіграє ключову роль у їхньому виникненні. Вчені дійшли висновку, що кава, ймовірно, може уповільнювати старіння людини.

За словами Тріня, кофеїн, судячи з усього, не відіграє тут головної ролі. Позитивний ефект, швидше за все, забезпечують інші компоненти кави — наприклад, кавова кислота та споріднені з нею поліфеноли.

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