Результати нового дослідження свідчать, що найважливіша кріосфера Землі вийшла за межі "безпечного простору" — у чому полягає небезпека.

Замерзлі ділянки планети разом утворюють кріосферу Землі. Деякі з цих елементів існують лише тимчасово — наприклад, морський або річковий лід, сніговий покрив і промерзлий ґрунт. Інші ж залишаються в замороженому стані протягом величезних геологічних періодів — наприклад, один із шарів вічної мерзлоти в Сибіру не відтавав протягом 650 000 років. У новому дослідженні вчені виявили, що кріосфера Землі сьогодні перебуває у вразливому становищі, пише Science Alert.

Кріосфера визначає обсяг стоку води з гірських вершин, рівень моря, характер зв’язків між ділянками суші, а також ритми життя на Землі. З огляду на ключову роль кріосфери для існування всього живого, міжнародна група вчених визначила для неї поняття "безпечного простору". Погані новини: вчені вважають, що ми вже вийшли за межі безпечного простору — основними причинами вважаються спалювання викопного палива, розширення сільського господарства та радикальні зміни у землекористуванні.

За словами провідного автора дослідження, кліматолога зі Стокгольмського центру сталого розвитку та Пекінського педагогічного університету Бо Су, наука досить пізно дійшла до системного розуміння кріосфери. По суті, лише в останні десятиліття людство усвідомило її критично важливу роль у підтримці стабільності, стійкості та загальної придатності планети для життя.

Вперше концепція "безпечного простору" була запропонована у 2009 році Йоханом Рокстремом та його колегами — поряд із концепцією "планетарних меж". Автор концепції також брав участь у підготовці нової праці, присвяченої кріосфері.

Загалом вчені виділили чотири ключові параметри та визначили для кожного з них порогові значення, що встановлюють межі безпечного простору. В основу розрахунків лягли кліматичні дані, що охоплюють весь голоцен.

Умови голоцену, який триває й досі, були сприятливими для процвітання людства. Однак науковці не впевнені, чи зможуть сучасні людські суспільства функціонувати в умовах, що виходять за межі, характерні для голоцену.

Згідно з доповіддю, для підтримки кріосфери в межах "безпечного простору" обсяг льоду, зосередженого на суші, має становити не менше 27,48 мільйона гігатонн, площа морського льоду має становити не менше 19,8 мільйона квадратних кілометрів; температура вічної мерзлоти — не вище -6,6 градуса Цельсія, а площа снігового покриву на суші — не менше 38,8 мільйона квадратних кілометрів. Все це свідчить про те, що людство вже порушило ці межі.

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