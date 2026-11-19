Результаты нового исследования показывают, что важнейшая криосфера Земли вышла за пределы «безопасного пространства» — чем это опасно.

Замерзшие участки планеты совокупно образуют криосферу Земли. Некоторые из этих элементов существуют лишь временно — например, морской или речной лед, снежный покров и промерзший грунт. Другие же остаются в замороженном состоянии на протяжении огромных геологических периодов — например, один из слоев вечной мерзлоты в Сибири не оттаивал в течение 650 000 лет. В новом исследовании ученые обнаружили, что криосфера Земли сегодня находится в уязвимом положении, пишет Science Alert.

Криосфера определяет объем стока воды с горных вершин, уровень моря, характер связей между участками суши, а также ритмы жизни на Земле. Учитывая ключевую роль криосферы для существования всего живого, международная группа ученых определила для нее понятие "безопасного пространства". Плохие новости ученые считают, что мы уже вышли за пределы безопасного пространства — основными причинами считаются сжигание ископаемого топлива, расширение сельского хозяйства и радикальные изменения в землепользовании.

По словам ведущего автора исследования, климатолога из Стокгольмского центра устойчивости и Пекинского педагогического университета Бо Су, наука довольно поздно пришли к системному пониманию криосферы. По сути, лишь в последние десятилетия человечество осознали ее критически важную роль в поддержании стабильности, устойчивости и в целом пригодности планеты для жизни.

Впервые концепция "безопасного пространства" была предложена в 2009 году Йоханом Рокстремом и его коллегами — наряду с концепцией "планетарных границ". Автор концепции также принимал участие в подготовке новой работы, посвященной криосфере.

В общей сложности ученые выделили четыре ключевых параметра и определили для каждого из них пороговые значения, задающие границы безопасного пространства. В основу расчетов легли климатические данные, охватывающие весь голоцен.

Условия голоцена, который длится до сих пор, были благоприятны для процветания человечества. Однако ученые не уверены, смогут ли современные человеческие общества функционировать в условиях, выходящих за рамки, характерные для голоцена.

Согласно докладу, для поддержания криосферы в пределах "безопасного пространства" объем льда, сосредоточенного на суше, должен составлять не менее 27,48 миллиона гигатонн, в площадь морского льда должна составлять не менее 19,8 миллиона квадратных километров; температура вечной мерзлоты — не выше -6,6 градуса Цельсия, а площадь снежного покрова на суше — не менее 38,8 миллиона квадратных километров. Все это свидетельствует о том, что человечество уже нарушило эти границы.

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