У новому дослідженні вчені виявили, що горили навчилися співпрацювати, використовуючи одне одного як "живі сходи" для вирішення завдань, які інакше не змогли б вирішити.

Під час спостережень вчені помітили, що горили забираються одна одній на спини, утворюючи "живі сходи", щоб дотягнутися до гілки, яка за звичайних умов була б для них недосяжною. Дослідники вважають, що така поведінка може пролити світло на те, як розвинулася наша власна складна поведінка, пише IFLScience.

Дивовижну поведінку тварин було зафіксовано у вересні 2024 року в сафарі-парку "Рамат-Ган" в Ізраїлі. У ньому брали участь дві горили — Амелія та Ліша, які є сестрами по батькові й живуть в одній групі з самого народження.

Спочатку вчені спостерігали, як більш домінантна Амелія підійшла до дерева й залізла на камінь під ним. Потім до неї підійшла Ліша, яка посідає нижче місце в ієрархії групи, і встала на камені на всі чотири кінцівки. Далі Амелія вправно вилізла на спину Ліші, випрямилася й потягнулася до гілки, що знаходилася приблизно за 4,5 метра від землі. Після цього вони разом з’їли листя, розділивши плоди своїх спільних зусиль.

Вчені зазначають, що така поведінка не була поодиноким випадком — вперше подібну поведінку зафіксували на камери у вольєрі ще у 2021 році. Ще один епізод було зафіксовано у червні 2025 року. Тоді вчені спостерігали, як Ліша підійшла до Амелії й повернулася до неї спиною, немов добровільно пропонуючи свою допомогу, щоб та могла залізти на неї. Амелія скористалася нагодою, вилізла на сестру й зірвала трохи листя.

Нове дослідження було проведено вченими з Тель-Авівського університету, і автори стверджують, що така поведінка є яскравим прикладом справжньої співпраці. На думку дослідників, Ліша брала участь у процесі добровільно — без будь-яких ознак примусу чи агресії, а Амелія зовсім не сприймала свою сестру як неживий предмет чи простий інструмент.

За словами вчених, тривалий час вважалося, що горили менш розвинені в когнітивному плані, ніж людиноподібні мавпи. Але тепер вчені вважають, що така поведінка горил має таку саму складність, яку ми не до кінця можемо зрозуміти. Автори також стверджують, що ці спостереження важливі для розуміння еволюції людини.

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