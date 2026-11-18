У новому дослідженні вчені покривали дрони китовими виділеннями — це дозволило зробити прорив у дослідженні повного геному кита.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Відомо, що блювотні маси китів можуть стати основою для дорогих парфумів; туші китів, опускаючись на дно, перетворюються на середовище існування для морських організмів; китова сеча удобрює океан. Але що щодо китових "сопель"? Вчені виявили щось незвичайне, пише Popular Science.

У новому дослідженні мікроби та інші біологічні матеріали, що викидаються через дихало гігантських китоподібних під час дихання, допомогли вченим розшифрувати повний геном кита. Зазначимо, що повні геноми мають вирішальне значення для збереження видів тварин, а подібні геномні дослідження допомагають вченим оцінити стан популяції: визначити рівень генетичного різноманіття та ступінь інбридингу. Крім того, це допомагає ідентифікувати окремих особин для подальшого спостереження, визначати їхню стать та оцінювати чисельність популяції.

Раніше для отримання генетичного матеріалу морським біологам доводилося проводити біопсію шкіри — вчені використовували спеціальний гарпун-дротик, щоб взяти невеликий зразок шкіри та підшкірного жиру кита. Однак такий метод вимагає наближення до китів, що може налякати тварин, а в деяких країнах це взагалі заборонено.

У новому дослідженні на допомогу китам прийшли "китові соплі" — насправді йдеться про викиди з дихала. У рамках дослідження група вчених із Сент-Ендрюського університету, Копенгагенського університету, організації North Coast Cetacean Society та Міністерства рибальства й океанів Канади використовувала невеликі дрони біля узбережжя Британської Колумбії, закріпивши на них стерильні чашки Петрі для збору зразків.

Далі вчені направили дрони прямо у струмінь повітря, що видихають горбаті кити. Щоразу, піднімаючись на поверхню, горбатий кит робить від одного до шести вдихів і видихів — у результаті дрон і чашки Петрі вкривалися китовими виділеннями.

Загалом вченим вдалося зібрати 58 зразків таких викидів, що належали 26 різним особинам горбатих китів. Дослідники також неодноразово брали зразки у тих самих китів — під час різних зустрічей і протягом двох років — це дозволило зіставити їхні геноми. Далі команда порівняла геноми, отримані з виділень китів, із геномами, секвенованими на основі традиційних біопсій шкірного покриву (жирового шару), взятих у тих самих особин.

Потім ДНК піддали секвенуванню, отримавши два типи геномів: геноми з низьким покриттям (успадковані від обох батьків) та мітохондріальні геноми з високим покриттям (успадковані лише по материнській лінії). Таким чином вчені змогли отримати повний геном кита — автори стверджують, що їхнє дослідження стало одним із перших випадків отримання повних геномів для групи горбатих китів із північної частини Тихого океану. Раніше у відкритому доступі був представлений лише один повний геном горбатого кита з цього регіону.

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