В новом исследовании ученые покрывали дроны китовыми выделениями — это позволило совершить прорыв в исследовании полного генома кита.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов. Известно, что рвотные массы китов могут стать основой для дорогостоящих духов; туши китов, опускаясь на дно, превращаются в среду обитания для морских организмов; китовая моча удобряет океан. Но что на счет китовых "соплей"? Ученые обнаружили нечто необычное, пишет Popular Science.

В новом исследовании микробы и другие биологические материалы, выбрасываемые через дыхало гигантских китообразных во время дыхания, помогли ученым расшифровать полный геном кита. Отметим, что полные геномы имеют решающее значение для сохранения видов животных, а подобные геномные исследования помогают ученым оценить состояние популяции: определить уровень генетического разнообразия и степень инбридинга. Кроме того, это помогает идентифицировать отдельных особей для дальнейшего наблюдения, определять их пол и оценивать численность популяции.

Ранее для получения генетического материала морским биологам приходилось проводить биопсию кожи — ученые использовали специальный гарпун-дротик, чтобы взять небольшой образец кожи и подкожного жира кита. Однако такой метод требует приближения к китам, что может напугать животных, а в некоторых странах и вовсе запрещено.

В новом исследовании на помощь китам пришли "китовые сопли" — на самом деле, речь о выбросах из дыхала. В рамках исследования группа ученых из Сент-Эндрюсского университета, Копенгагенского университета организации North Coast Cetacean Society и Министерства рыболовства и океанов Канады использовала небольшие дроны у побережья Британской Колумбии закрепила на дронах стерильные чаши Петри для сбора образцов.

Далее ученые направили дроны прямо в струю воздуха, выдыхаемого горбатыми китами. Каждый раз, поднимаясь на поверхность, горбатый кит делает от одного до шести вдохов и выдохов — в результате дрон и чашки Петри покрывались китовыми выделениями.

В общей сложности ученым удалось собрать 58 образцов таких выбросов, принадлежащих 26 разным особям горбатых китов. Исследователи также неоднократно брали пробы у одних и тех же китов — в ходе разных встреч и на протяжении двух лет — это позволило сопоставить их геномы. Далее команда сравнила геномы, полученные из выделений китов, с геномами, секвенированными на основе традиционных биопсий кожного покрова (жирового слоя), взятых у тех же особей.

Затем ДНК подвергли секвенированию, получи два типа геномов: геномы с низким покрытием (наследуемые от обоих родителей) и митохондриальные геномы с высоким покрытием (наследуемые только по материнской линии). Таким образом ученые смогли получить полный геном кита — авторы утверждают, что их исследование стало одним из первых случаев получения полных геномов для группы горбатых китов из северной части Тихого океана. Ранее в открытом доступе был представлен лишь один полный геном горбатого кита из этого региона.

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