В новом исследовании ученые обнаружили, что гориллы научились сотрудничать, используя друг друга в качестве живых лестниц для решения задач, которые не могли бы решить в противном случае.

Во время наблюдений ученые заметили, что гориллы забираются друг другу на спины, образуя "живую лестницу", чтобы дотянуться до ветки, которая в обычных условиях была бы им недоступна. Исследователи считают, что такое поведение может пролить свет на то, как развилось наше собственное сложное поведение, пишет IFLScience.

Удивительное поведение животных было задокументировано в сентябре 2024 года в сафари-парке "Рамат-Ган" в Израиле. В нем участвовали две гориллы — Амелия и Лиша, которые приходятся друг другу сестрами по отцу и живут в одной группе с самого рождения.

Сначала ученые наблюдали, как более доминантная Амелия подошла к дереву и забралась на камень под ним. Затем к ней подошла Лиша, занимающая более низкое положение в иерархии группы, и встала на камне на все четыре конечности. Далее Амелия ловко взобралась на спину Лиши, выпрямилась и потянулась к ветке, находившейся примерно в 4,5 метра от земли. После этого они вместе съели листья, разделив плоды своих совместных усилий.

Ученые отмечают, что такое поведение не было единичным случаем — впервые подобное поведение попало в объективы камер в вольере еще в 2021 году. Еще один эпизод был зафиксирован в июне 2025 года. Тогда ученые наблюдали, как Лиша подошла к Амелии и повернулась к ней спиной, словно добровольно предлагая свою помощь, чтобы та могла забраться на нее. Амелия воспользовалась возможностью, взобралась на сестру и сорвала немного листьев.

Новое исследование было проведено учеными из Тель-Авивского университета и авторы утверждают, что такое поведение является ярким примером подлинного сотрудничества. По мнению исследователей, Лиша участвовала в процессе добровольно — без каких-либо признаков принуждения или агрессии, а Амелия вовсе не воспринимала свою сестру как неодушевленный предмет или простой инструмент.

По словам ученых, долгое время считалось, что гориллы когнитивно менее развиты, чем человекообразные обезьяны. Но теперь ученые считают, что такое поведение горилл обладает такой же сложностью, которую мы не до конца можем понять. Авторы также утверждают, что эти наблюдения важны для понимания эволюции человека.

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