Дрібний торговець і скупник металобрухту на Середньому Заході США заробляв на життя тим, що ходив по домівках і скупляв старі ювелірні прикраси. Їх він переплавляв на золото.

На блошиному ринку підприємець купив старовинне золоте яйце за 14 тис. доларів. Він планував розібрати його та продати по частинах як брухт, пише Фокус.

Однак у 2012 році, вирішивши пошукати інформацію в інтернеті, він з’ясував, що це — одне з імператорських великодніх яєць роботи Фаберже, яке вважалося зниклим майже сто років і оцінювалося в 33 млн доларів.

Золоте яйце було заввишки всього кілька сантиметрів, стояло на прикрашеній дорогоцінними каменями підставці-тринозі, а всередині нього був вмонтований швейцарський годинниковий механізм. Спочатку торговець мав намір розібрати яйце, витягти камені та продати все це як брухт, розраховуючи отримати прибуток у кілька сотень доларів.

Натомість він почав пропонувати яйце місцевим скупникам золота. Але щойно вони зважували виріб, як одразу ж відмовлялися від покупки, заявляючи, що він явно переплатив: на їхню думку, кілька грамів золота та старий годинник аж ніяк не могли коштувати 14 тис. доларів.

Ця покупка здавалася вкрай невдалою, і в 2012 році продавець вирішив ввести в пошукову систему Google слово "яйце" та назву бренду, вигравірувану на циферблаті годинника, — Vacheron Constantin.

Старовинне золоте яйце, яке ледь не потрапило до плавильної печі, виявилося третім імператорським великоднім яйцем Фаберже, створеним у 1887 році та подарованим імператриці царем Олександром III.

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