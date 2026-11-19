Мелкий торговец и скупщик металлолома на Среднем Западе США зарабатывал себе на жизнь тем, что ходил по домам и скупал старые ювелирные украшения. Их он переплавлял в золото.

На блошином рынке предприниматель купил старинное золотое яйцо за 14 тыс. долларов. Он планировал разобрать его и продать по частям как лом, пишет Фокус.

Однако в 2012 году, решив поискать информацию в интернете, он выяснил, что это — одно из императорских пасхальных яиц работы Фаберже, которое считалось пропавшим почти сто лет и оценивалось в 33 млн долларов.

Золотое яйцо было высотой всего несколько сантиметров, стояло на украшенной драгоценными камнями подставке-треножнике, а внутри него был встроен швейцарский часовой механизм. Изначально торговец собирался разобрать яйцо, извлечь камни и продать всё это как лом, рассчитывая получить прибыль в несколько сотен долларов.

Вместо этого он начал предлагать яйцо местным скупщикам золота. Но стоило им взвесить изделие, как они тут же отказывались от покупки, заявляя, что он явно переплатил: по их мнению, несколько граммов золота и старые часы никак не могли стоить 14 тыс. долларов.

Покупка казалась крайне неудачной, и в 2012 году торговец решил ввести в поисковик Google слово “яйцо” и название бренда, выгравированное на циферблате часов — Vacheron Constantin.

Старинное золотое яйцо, которое едва не отправилось в плавильную печь, оказалось третьим императорским пасхальным яйцом Фаберже, созданным в 1887 году и подаренным императрице царем Александром III.

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