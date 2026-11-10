На барахолке во Франции купили обычную лампу за 20 евро: на аукционе она ушла за 251 тысячу

Во Франции на барахолке была куплена ничем не примечательная лампа за 20 евро. Она оказалась работой известного керамиста, которая ушла с аукциона за 251 тысячу евро.

В прошлом году черная керамическая лампа была куплена женщиной, чье имя не разглашается. Недорогую вещицу убрали в шкаф, где она пылилась до того, как ее не обнаружила дочь владельцы лампы во время уборки в доме. Присмотревшись, она заметила на основании выгравированную подпись — имя художника Жоржа Жува (1910–1964), одного из ведущих мастеров французской керамики послевоенного периода, пишет Фокус.

Заинтригованная находкой, дочь решила навести справки об авторе и вышла на парижский аукционный дом NEO Enchères, специализирующийся на работах Жува. Узнав, что этот аукционный дом уже продавал похожую лампу, семья связалась с экспертами и отправилась в Париж, чтобы показать им свою находку.

Проведенная экспертиза показала, что это редкий коллекционный экземпляр, который сохранился на удивление хорошо.

Уникальную лампу выставили на аукцион, где ее итоговая цена составила 251 тысячу евро, что примерно в 12 тысяч раз больше той суммы, за которую ее продали на барахолке.

Цена, за которую продали лампу на аукционе, стала мировым рекордом для работ Жува.

Интерес проявило множество коллекционеров, однако конечная цена оказалась выше, чем предполагалось. Кроме того, эта продажа подчеркнула растущую значимость редких произведений французских керамистов и дизайнеров послевоенного периода.

Столь впечатляющий результат торгов вновь пробудил интерес к художественному наследию Жува и рынку коллекционной французской керамики. В настоящее время NEO Enchères ведет поиск других керамических изделий и светильников этого мастера, а также работ других французских дизайнеров послевоенной эпохи. Аукционный дом даже предлагает бесплатную конфиденциальную оценку предметов по фотографиям — на случай, если кто-то предполагает, что владеет ценными вещами.

Другие новости науки