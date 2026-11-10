На барахолці у Франції купили звичайну лампу за 20 євро: на аукціоні вона пішла за 251 тисячу

У Франції на барахолці було куплено нічим не примітну лампу за 20 євро. Вона виявилася роботою відомого кераміста, яка пішла з аукціону за 251 тисяч євро.

Торік чорна керамічна лампа була куплена жінкою, ім'я якої не розголошується. Недорогу річ забрали в шафу, де вона припадала пилом до того, як її не виявила дочка власники лампи під час прибирання в будинку. Придивившись, вона помітила на підставі вигравіруваний підпис — ім'я художника Жоржа Жува (1910-1964), одного з провідних майстрів французької кераміки післявоєнного періоду, пише Фокус.

Заінтригована знахідкою дочка вирішила навести довідки про автора і вийшла на паризький аукціонний будинок NEO Enchères, що спеціалізується на роботах Жува. Дізнавшись, що цей аукціонний будинок уже продавав схожу лампу, сім'я зв'язалася з експертами та вирушила до Парижа, щоб показати їм свою знахідку.

Проведена експертиза показала, що це рідкісний колекційний екземпляр, який зберігся напрочуд добре.

Унікальну лампу виставили на аукціон, де її підсумкова ціна склала 251 тисячу євро, що приблизно в 12 тисяч разів більше за ту суму, за яку її продали на барахолці.

Ціна, за яку продали лампу на аукціоні стала світовим рекордом для робіт Жува.

Інтерес виявило безліч колекціонерів, проте кінцева ціна виявилася вищою, ніж передбачалося. Крім того, цей продаж підкреслив зростаючу значущість рідкісних творів французьких керамістів та дизайнерів післявоєнного періоду.

Такий вражаючий результат торгів знову пробудив інтерес до художньої спадщини Жува та ринку колекційної французької кераміки. В даний час NEO Enchères веде пошук інших керамічних виробів та світильників цього майстра, а також робіт інших французьких дизайнерів післявоєнної доби. Аукціонний будинок навіть пропонує безкоштовну конфіденційну оцінку предметів за фотографіями — на випадок, якщо хтось припускає, що має цінні речі.

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