Звичайний пошук з металошукачем призвів до виявлення унікальної знахідки, коли жінка виявила середньовічний золотий хрест на полі в Англії. Цей витончений артефакт може коштувати десятки тисяч доларів і зараз досліджується фахівцями Британського музею.

Артефакт знайшла в серпні 58-річна Шеллі Кузінс на острові Шеппі в графстві Кент. За даними інформаційного агентства Southwest News Service (SWNS), Кузінс, бабуся п'ятьох онуків, почала займатися пошуком за допомогою металошукача лише чотири роки тому, пише Fox News.

Вона проводила пошуки разом із групою під назвою Medway History Finders. Близько обіду її металошукач раптом почав пищати. Вона викопала яму глибиною приблизно 30 сантиметрів у щойно зораній землі й виявила невеликий золотий хрест.

Спочатку Кузінс припустила, що це біжутерія. Однак, коли вона повернулася до головного намету групи, інші пошуковці сказали їй, що хрест виготовлений із справжнього золота.

"Це мрія кожного пошуковця", — сказала Шеллі. "Таке трапляється лише раз у житті".

Шеллі Уузінс почала займатися пошуком за допомогою металошукача лише чотири роки тому Фото: SWNS

Предмет важить 10,6 грамів і був ідентифікований як середньовічний золотий релікварійний хрест. На одній стороні зображено розп'яття Ісуса Христа, а на іншій — Діву Марію з немовлям Ісусом на руках.

Хрест має ще одну незвичайну особливість: його можна відкрити, щоб помістити туди реліквії. Це були священні предмети, пов'язані зі святими або іншими важливими постатями християнської традиції. Кузінс вирішила не відкривати його, бо побоювалася пошкодити цей тендітний артефакт.

Зараз Британський музей проводить експертизу предмета, тоді як питання щодо його власності та офіційної вартості залишаються невирішеними.

За неофіційними оцінками в Інтернеті, вартість хреста може становити щонайменше 20 000 фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 27 000 доларів. Однак офіційна оцінка ще не оприлюднена.

Якщо артефакт буде придбано в рамках процедури реєстрації скарбів, винагорода, як очікується, буде розділена між Кузінс та власником землі.

Точне місце знахідки тримається в таємниці організацією "Medway History Finders". Група побоюється, що розкриття місця знахідки може привабити шукачів скарбів, які намагатимуться обшукувати цю територію без дозволу.

Предмет важить 10,6 грамів і був ідентифікований як середньовічний золотий релікварійний хрест Фото: SWNS

Острів Шеппі пов'язаний з однією з найвідоміших королівських пар в англійській історії. За даними організації "Historic England", король Генріх VIII та Анна Болейн відвідали маєток Шурленд-Холл на цьому острові в жовтні 1532 року.

Кузінс сподівається, що середньовічний хрест також може мати певний зв'язок із цією королівською парою. Однак наразі немає жодних доказів, які б пов'язували цей артефакт ані з Генріхом VIII, ані з Анною Болейн.

Попри ажіотаж навколо знахідки, жінка зізналася, що віддати хрест було важко. Вона пояснила, що зазвичай любить залишати собі предмети, знайдені під час пошуків за допомогою металошукача.

"Мені подобається зберігати все, що знаходжу. Я знаю, що, ймовірно, більше ніколи його не побачу", — сказала Кузінс.

Проте вона вважає, що артефакт заслуговує на те, щоб його зберегли там, де його можна належним чином захистити та дослідити.

"Я рада, що він потрапить у добрі руки, туди, куди йому належить, замість того, щоб лежати в моїй шафі", — сказала вона.

Жінка зізналася, що віддати хрест було важко Фото: SWNS

Кузінс також висловила полегшення від того, що знайшла хрест до того, як сільськогосподарська техніка могла його знищити. Поле нещодавно було зоране, і ще один прохід техніки міг би пошкодити цей крихкий предмет.

"Мені дуже приємно, що я його врятувала", — сказала вона. "Якби той плуг проїхав ще раз, він міг би підхопити його й розламати навпіл".

Інші новини науки