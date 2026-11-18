Обычный поиск с помощью металлоискателя привел к уникальной находке: женщина обнаружила средневековый золотой крест на поле в Англии. Этот изящный артефакт может стоить десятки тысяч долларов и в настоящее время изучается специалистами Британского музея.

Артефакт обнаружила в августе 58-летняя Шелли Кузинс на острове Шеппи в графстве Кент. По данным информационного агентства Southwest News Service (SWNS), Кузинс, бабушка пятерых внуков, начала заниматься поисками с помощью металлоискателя всего четыре года назад, пишет Fox News.

Она проводила поиски вместе с группой под названием Medway History Finders. Около полудня её металлоискатель вдруг запищал. Она выкопала яму глубиной примерно 30 сантиметров в только что вспаханной земле и обнаружила небольшой золотой крест.

Сначала Кузинс предположила, что это бижутерия. Однако, когда она вернулась в главную палатку группы, другие участники поисковой экспедиции сказали ей, что крест изготовлен из настоящего золота.

"Это мечта каждого искателя", — сказала Шелли. "Такое случается только раз в жизни".

Шелли Уузинс начала заниматься поиском с помощью металлоискателя всего четыре года назад Фото: SWNS

Предмет весит 10,6 грамма и был идентифицирован как средневековый золотой реликварийный крест. На одной стороне изображено распятие Иисуса Христа, а на другой — Дева Мария с младенцем Иисусом на руках.

У креста есть ещё одна необычная особенность: его можно открыть, чтобы поместить туда реликвии. Это были священные предметы, связанные со святыми или другими важными фигурами христианской традиции. Кузинс решила не открывать его, так как опасалась повредить этот хрупкий артефакт.

В настоящее время Британский музей проводит экспертизу предмета, в то время как вопросы о его принадлежности и официальной стоимости остаются нерешенными.

По неофициальным оценкам в Интернете, стоимость креста может составить не менее 20 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 27 000 долларов. Однако официальная оценка пока не обнародована.

Если артефакт будет приобретён в рамках процедуры регистрации находок, вознаграждение, как ожидается, будет разделено между Кузинсом и владельцем земельного участка.

Точное место находки держится в секрете организацией "Medway History Finders". Группа опасается, что раскрытие информации о месте находки может привлечь кладоискателей, которые будут пытаться обыскивать эту территорию без разрешения.

Предмет весит 10,6 граммов и был идентифицирован как средневековый золотой реликварийный крест Фото: SWNS

Остров Шеппи связан с одной из самых известных королевских пар в английской истории. По данным организации "Historic England", король Генрих VIII и Анна Болейн посетили поместье Шурленд-Холл на этом острове в октябре 1532 года.

Кузинс надеется, что средневековый крест также может иметь какую-то связь с этой королевской парой. Однако на данный момент нет никаких доказательств, которые связывали бы этот артефакт ни с Генрихом VIII, ни с Анной Болейн.

Несмотря на ажиотаж вокруг находки, женщина призналась, что отдать крест было трудно. Она объяснила, что обычно любит оставлять себе предметы, найденные во время поисков с помощью металлоискателя.

"Мне нравится сохранять всё, что нахожу. Я знаю, что, скорее всего, больше никогда этого не увижу", — сказала Кузинс.

Тем не менее она считает, что артефакт заслуживает того, чтобы его сохранили там, где его можно должным образом защитить и изучить.

"Я рада, что он попадет в хорошие руки, туда, где ему и положено быть, вместо того, чтобы лежать в моем шкафу", — сказала она.

Женщина призналась, что отдать крест было трудно Фото: SWNS

Кузинс также выразила облегчение от того, что нашла крест до того, как сельскохозяйственная техника могла его уничтожить. Поле недавно было вспахано, и ещё один проход техники мог бы повредить этот хрупкий предмет.

"Мне очень приятно, что я его спасла", — сказала она. "Если бы тот плуг проехал ещё раз, он мог бы зацепить его и сломать пополам".

Другие новости науки