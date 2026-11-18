Неконтактне корінне плем'я в бразильській Амазонії звернулося по допомогу до зовнішнього світу — чисельність цього народу невпинно зменшується.

У всьому світі кількість ізольованих корінних племен продовжує зменшуватися. За даними правозахисників, половина з майже двох сотень громад, що існують у відносній ізоляції, найближчим часом можуть зникнути з лиця Землі. Більше того, очікується, що це може статися вже в найближчі десятиліття, пише Popular Science.

Серед основних причин скорочення чисельності громад називають зміну клімату, втрату земель, дії спекулянтів та незаконне промислове вторгнення. Правозахисники зазначають, що сьогодні ситуація стала настільки критичною, що деякі корінні народи змушені самі звертатися по допомогу, чого раніше не траплялося. Це, у свою чергу, пов’язано з іншими ризиками — смертельною небезпекою через можливі контакти з хворобами, до яких у ізольованих корінних племен просто немає імунітету.

17 листопада 2026 року некомерційна правозахисна організація Survival International повідомила про нещодавній випадок: 20 представників народу ава добровільно встановили контакт із місцевою владою в бразильській Амазонії. Незважаючи на те, що ця група є вправними мисливцями-збирачами, її члени попросили надати їм м’яса. Після цього вони повернулися до тропічного лісу.

За словами директора організації Керолайн Пірс, ця подія стала тривожним сигналом, оскільки демонструє, як триває вторгнення в ліси, де мешкають неконтактні народи, а також ставить під реальну загрозу життя корінних громад, які раніше були повністю самодостатніми.

Зазначимо, що народ ава — одне з останніх у світі неконтактних корінних племен, зв’язок якого з бразильськими тропічними лісами налічує століття. У 19 столітті вони вперше зіткнулися з нападами європейських поселенців, що змусило їх перейти до кочового способу життя, аби уникнути подальших контактів.

У середині 1980-х років уряд Бразилії виділив народу ава територію для проживання, однак минули роки, перш ніж влада почала вкладати реальні кошти в облаштування та захист цих земель. Тим часом численні сутички з лісорубами, фермерами та іншими незаконними порушниками призвели до того, що чисельність народу ава скоротилася до 300 осіб. Більше того, правозахисники вважають, що лише третина з них є мисливцями-збирачами, які, як і раніше, залишаються повністю ізольованими від зовнішнього світу.

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