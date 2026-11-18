Дослідники виявили, що щось у небі впливає на обсяг енергії, яку можуть виробляти вітрові електростанції.

Сучасний світ дедалі більше покладається на енергію морських вітрових електростанцій, але багато що про те, як вони працюють у реальних природних умовах, досі залишається невідомим. У більшості досліджень і моделей, присвячених вітроенергетиці, передбачається, що небо залишається ясним і сухим. Але нове дослідження показує, що насправді небо частіше буває хмарним — особливо над океаном, пише Popular Science.

У новому дослідженні вчені розглянули, як хмари впливають на виробництво електроенергії вітровими турбінами та як самі ці турбіни впливають на хмари. Супутникові дані показують, що хмари, як правило, покривають близько 7 % поверхні планети. При цьому над океанами цей показник ще вищий: за оцінками дослідників, у будь-який момент часу лише менше 10 % морського неба залишається безхмарним.

Оскільки дедалі більше країн інвестують у морські вітрові електростанції, прагнучи відмовитися від викопного палива, надзвичайно важливо краще розуміти вплив хмар. За словами керівника дослідження. фізика Давіде Сельватічі з Університету Твенте, точне моделювання взаємодії вітрових електростанцій з атмосферою необхідне для прогнозування вироблення енергії та проектування самих станцій. І все ж роль хмар у цих процесах вивчена недостатньо.

Відомо, що хмари — це надзвичайно складні утворення, що складаються з крапель води або кристалів льоду. Як правило, вони розташовуються між двома важливими межами в атмосфері:

нижній — прикордонний шар атмосфери;

верхня — тропопауза.

Зазначимо, що висота прикордонного шару атмосфери постійно змінюється під впливом різних факторів, тоді як висота вітрової турбіни залишається незмінною. При цьому саме з прикордонного шару атмосфери і видобувається енергія вітру.

У новому дослідженні вчені зосередили увагу на впливі шарувато-купчастих хмар — низькорозташованих хмарних утворень, які часто утворюють великий, майже безперервний шар безпосередньо над верхньою межею атмосферного прикордонного шару.

Сельватичі разом із колегами змоделювали роботу вітрових електростанцій в умовах, коли небо вкрите шарувато-купчастими хмарами. Результати показали, що вітрові електростанції здатні виробляти більше енергії, якщо над шарувато-купчастими хмарами знаходиться шар більш сухого повітря. Цей сухий шар, що розташовується над хмарами, має на них охолоджуючий вплив, оскільки сухе повітря передає хмарам менше тепла, ніж вологе.

Вологе повітря над хмарами діє інакше. Через менший енергетичний градієнт між хмарами та вищими шарами атмосфери слабшають процеси, що спричиняють значні зміни у прикордонному шарі.

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