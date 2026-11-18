Исследователи обнаружили, что нечто в небе влияет на объем энергии, которую могут вырабатывать ветряные электростанции.

Современный мир все больше полагается на энергию морских ветряных электростанций, но многое о том, как они работают в реальных природных условиях все еще остается неизвестным. В большинстве исследований и моделей, посвященных ветроэнергетике, предполагается, что небо остается ясным и сухим. Но новое исследование показывает, что в действительности небо чаще бывает облачным — особенно над океаном, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые рассмотрели, как облака влияют на выработку электроэнергии ветряными турбинами и то, как сами эти турбины воздействуют на облака. Спутниковые данные показывают, что облака, как правило, покрывают около 7% поверхности планеты. При этом ад океанами этот показатель еще выше: по оценкам исследователей, в любой момент времени лишь менее 10% морского неба остается безоблачным.

Поскольку все больше стран инвестируют в морские ветряные электростанции, стремясь отказаться от ископаемого топлива, крайне важно лучше понимать влияние облаков. По словам руководителя исследования. Физика Давиде Сельватичи из Университета Твенте, точное моделирование взаимодействия ветряных электростанций с атмосферой необходимо для прогнозирования выработки энергии и проектирования самих станций. И все же, роль облаков в этих процессах изучена недостаточно.

Известно, что облака — удивительно сложные образования, состоящие из капель воды или кристаллов льда. Как правило, они располагаются между двумя важными границами в атмосфере:

нижняя — пограничный слой атмосферы;

верхняя — тропопауза.

Отметим, что высота пограничного слоя атмосферы постоянно меняется под воздействием различных факторов, в то время как высота ветряной турбины остается неизменной. При этом именно из пограничного слоя атмосферы и извлекается энергия ветра.

В новом исследовании ученые уделили основное внимание влиянию слоисто-кучевых облаков — низко расположенных облачных образований, которые зачастую формируют обширный, почти непрерывный слой непосредственно над верхней границей атмосферного пограничного слоя.

Сельватичи с коллегами смоделировали работу ветряных электростанций в условиях, когда небо затянуто слоисто-кучевыми облаками. Результаты показали, что ветряные электростанции способны вырабатывать больше энергии, если над слоисто-кучевыми облаками находится слой более сухого воздуха. Этот сухой слой, располагающийся поверх облаков, оказывает на них охлаждающее воздействие, поскольку сухой воздух передает облакам меньше тепла, чем влажный.

Влажный воздух над облаками действует иначе. Из-за меньшего энергетического градиента между облаками и вышележащими слоями атмосферы ослабевают процессы, вызывающие значительные изменения в пограничном слое.

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