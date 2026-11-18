Неконтактное коренное племя в бразильской Амазонии обратилось за помощью к внешнему миру — численность народа неумолимо сокращается.

Во всем мире число неконтактных коренных племен продолжает уменьшаться. По данным правозащитников, половина из почти двух сотен общин, существующих в относительной изоляции, в ближайшее время могут быть стерты с лица Земли. Более того, ожидается, что это может произойти уже в ближайшие десятилетия, пишет Popular Science.

Среди основных причин сокращения численности общин называют изменение климата, утраты земель, действий искателей наживы и незаконного промышленного вторжения. Правозащитники отмечают, что сегодня ситуация стала настолько критической, что некоторые коренные народы вынуждены сами обращаться за помощью, чего не случалось ранее. Это, в свою очередь, связано с другими рисками — смертельные опасности из-за возможных контактов с болезнями, к которым у изолированных коренных племен попросту нет иммунитета.

17 ноября 2026 года некоммерческая правозащитная организация Survival International сообщила о недавнем случае: 20 представителей народа ава добровольно вышли на связь с местными властями в бразильской Амазонии. Несмотря на то, что эта группа является искусными охотниками-собирателями, члены группы попросили дать им мяса. После этого они вернулись в тропический лес.

По словам директора организации Кэролайн Пирс, это событие стало тревожным сигналом, поскольку показывает, как продолжающееся вторжение в леса, где живут неконтактные народы, а также ставит под реальную угрозу жизнь коренных общин, которые прежде были полностью самодостаточны.

Отметим, что народ ава — одно из последних в мире неконтактных коренных племен, чья связь с бразильскими тропическими лесами насчитывает столетия. В 19 веке они впервые столкнулись с нападениями европейских поселенцев, что вынудило их перейти к кочевому образу жизни, чтобы избежать дальнейших контактов.

В середине 1980-х годов правительство Бразилии выделило для ава территории для проживания, однако потребовались годы, прежде чем власти начали вкладывать реальные средства в обустройство и защиту этих земель. Тем временем многочисленные столкновения с лесорубами, фермерами и другими незаконными нарушителями привели к тому, что численность народа ава сократилась до 300 человек. Более того, правозащитники считают, что лишь треть из них являются охотниками-собирателями, которые по-прежнему остаются полностью изолированными от внешнего мира.

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