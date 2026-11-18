У Хорватії археологи виявили нові фрагменти стародавньої римської тріумфальної арки. Серед знахідок — частини імператорського орла, фігури богині Вікторії та Ероса.

Розкопки проводяться в районі Вратниці поблизу селища Дічмо, недалеко від Спліта. Дослідницька група під керівництвом археолога Дражена Маршича з Університету Задара під час сезону 2026 року виявила значно більше архітектурних та декоративних фрагментів, ніж у попередньому році, пише Arkeonews.

Відкриття почалося з роботи Божо Кокана, архітектора на пенсії з Дічмо. Упродовж майже 50 років він збирав і зберігав оброблені кам'яні фрагменти, знайдені на землі своєї родини. Деякі з цих фрагментів раніше використовувалися при будівництві будинків, сараїв та кам'яних стін.

Його рішення поділитися колекцією з археологами стало приводом для нового дослідження цієї місцевості. У 2024 році дослідники Нікола Чесарік, Дражен Маршич та Божо Кокан проаналізували понад 1 000 фрагментів білого вапняку, знайдених у цьому регіоні.

Вчені проаналізували понад 1 000 фрагментів білого вапняку, знайдених у цьому регіоні Фото: HRT/Screenshot

Спочатку дослідники розглядали можливість того, що це залишки римського храму. Однак вигнуті архітектурні елементи, оздоблені камені та фрагменти монументального напису вказували на інше пояснення: споруда, найімовірніше, була тріумфальною аркою.

Важливою підказкою стали написи. Вони містили титули "Імператор" та "Германікус", що разом із стилем шрифту та порівнянням з іншими римськими написами допомогло дослідникам визначити ймовірного замовника пам'ятника. Вони дійшли висновку, що вона була зведена на честь імператора Траяна, який правив Римом з 98 по 117 рік н. е.

Розкопки 2026 року дозволили дізнатися більше про первісний вигляд пам'ятки. За словами Бориса Рожича Вашичека, заступника керівника розкопок, найбільшу частину нових знахідок становили фрагменти оздоблених пілястр. Археологи також виявили скульптурні рельєфи та символи, пов'язані з імператорською владою.

Особливо важливими були фрагменти, що зображували крило та кіготь римського імператорського орла. Цей орел, відомий як "аквіла", був одним із найвпізнаваніших символів римської військової влади. Він з'являвся на легіонерських штандартах і був тісно пов'язаний із владою імператора. Археологи ще не встановили, де саме на арці спочатку розташовувалися ці фрагменти.

Вчені виявили скульптурні рельєфи та символи, пов'язані з імператорською владою Фото: HRT/Screenshot

Серед інших знахідок були зображення Вікторії — римської богині перемоги. Її образ зазвичай асоціювався з військовими успіхами та імперським тріумфом, що робило її доречною фігурою для пам'ятника на честь Траяна. Фрагменти із зображенням Ероса також свідчать про те, що споруда мала більш розкішне скульптурне оздоблення, ніж спочатку вважали.

За часів римського панування Дікмо було відоме як Децимін. Його розташування мало стратегічне значення, оскільки поблизу перетиналися кілька головних доріг. Одна з них з'єднувала Салону, столицю провінції, з Еквумом, а інша — військові центри, такі як Андетріум і Тілуріум.

Ця мережа може пояснити будівництво такої монументальної споруди в цій місцевості. Дослідники вважають, що арка була пов'язана з військовими пересуваннями та імперською пропагандою за часів правління Траяна.

Однією з обговорюваних гіпотез є зв'язок із походами Траяна в Дакію. Однак археологи не підтвердили, що пам'ятник було зведено на честь конкретного військового походу.

Вчені виявили ще одну римську споруду, розташовану приблизно за 100 метрів від тріумфальної арки Фото: HRT/Screenshot

Під час розкопок 2026 року вчені виявили ще одну римську споруду, розташовану приблизно за 100 метрів від тріумфальної арки. Серед знахідок були черепиця, уламки кераміки та монета, що датується часами правління імператора Діоклетіана. Маршич вважає, що ця споруда датується кінцем III або початком IV століття н. е., хоча її використання могло тривати й після цього періоду.

Друга споруда свідчить про те, що ця місцевість залишалася в користуванні ще довго після зведення пам'ятника на честь Траяна. Майбутні розкопки будуть зосереджені на визначенні первісних місць розташування розкиданих кам'яних фрагментів та більш детальному відтворенні тріумфальної арки.

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