В Хорватии археологи обнаружили новые фрагменты древней римской триумфальной арки. Среди находок — части императорского орла, фигуры богини Виктории и Эроса.

Раскопки проводятся в районе Вратницы, недалеко от поселка Дичмо, неподалеку от Сплита. Исследовательская группа под руководством археолога Дражена Маршича из Университета Задара в ходе сезона 2026 года обнаружила значительно больше архитектурных и декоративных фрагментов, чем в предыдущем году, пишет Arkeonews.

Открытие началось с работы Божо Кокана, архитектора на пенсии из Дичмо. На протяжении почти 50 лет он собирал и хранил обработанные каменные фрагменты, найденные на земле своей семьи. Некоторые из этих фрагментов ранее использовались при строительстве домов, сараев и каменных стен.

Его решение поделиться коллекцией с археологами послужило поводом для нового исследования этой местности. В 2024 году исследователи Никола Чесарик, Дражен Маршич и Божо Кокан проанализировали более 1 000 фрагментов белого известняка, найденных в этом регионе.

Ученые проанализировали более 1 000 фрагментов белого известняка, найденных в этом регионе Фото: HRT/Screenshot

Сначала исследователи рассматривали возможность того, что это остатки римского храма. Однако изогнутые архитектурные элементы, отделанные камни и фрагменты монументальной надписи указывали на другое объяснение: сооружение, скорее всего, было триумфальной аркой.

Важной подсказкой стали надписи. В них содержались титулы "Император" и "Германик", что в совокупности со стилем шрифта и сравнением с другими римскими надписями помогло исследователям определить вероятного заказчика памятника. Они пришли к выводу, что памятник был воздвигнут в честь императора Траяна, правившего Римом с 98 по 117 год н. э.

Раскопки 2026 года позволили узнать больше о первоначальном облике памятника. По словам Бориса Рожича Вашичека, заместителя руководителя раскопок, большую часть новых находок составляли фрагменты украшенных пилястр. Археологи также обнаружили скульптурные рельефы и символы, связанные с императорской властью.

Особое значение имели фрагменты, изображавшие крыло и коготь римского императорского орла. Этот орел, известный как "аквила", был одним из самых узнаваемых символов римской военной власти. Он появлялся на легионерских штандартах и был тесно связан с властью императора. Археологи пока не установили, где именно на арке изначально располагались эти фрагменты.

Ученые обнаружили скульптурные рельефы и символы, связанные с императорской властью Фото: HRT/Screenshot

Среди прочих находок были изображения Виктории — римской богини победы. Её образ обычно ассоциировался с военными успехами и имперским триумфом, что делало её подходящей фигурой для памятника в честь Траяна. Фрагменты с изображением Эроса также свидетельствуют о том, что сооружение имело более роскошное скульптурное убранство, чем первоначально предполагалось.

Во времена римского владычества Дикмо было известно как Децимин. Его расположение имело стратегическое значение, поскольку неподалеку пересекались несколько главных дорог. Одна из них соединяла Салону, столицу провинции, с Эквумом, а другая — военные центры, такие как Андетриум и Тилуриум.

Эта сеть может объяснить строительство столь монументального сооружения в этой местности. Исследователи полагают, что арка была связана с военными передвижениями и имперской пропагандой во времена правления Траяна.

Одной из обсуждаемых гипотез является связь с походами Траяна в Дакию. Однако археологи не подтвердили, что памятник был возведён в честь конкретного военного похода.

Ученые обнаружили еще одно римское сооружение, расположенное примерно в 100 метрах от триумфальной арки Фото: HRT/Screenshot

В ходе раскопок 2026 года учёные обнаружили ещё одно римское сооружение, расположенное примерно в 100 метрах от триумфальной арки. Среди находок были черепица, обломки керамики и монета, датируемая временем правления императора Диоклетиана. Маршич считает, что это сооружение датируется концом III или началом IV века н. э., хотя его использование могло продолжаться и после этого периода.

Второе сооружение свидетельствует о том, что эта местность оставалась в пользовании ещё долгое время после возведения памятника в честь Траяна. Будущие раскопки будут сосредоточены на определении первоначальных мест расположения разбросанных каменных фрагментов и более детальном воссоздании триумфальной арки.

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