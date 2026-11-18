Рейнджери на Алясці продовжують вручати нагороди ведмедям, що мешкають біля струмка Анан на Алясці — цього разу нагороду отримали ведмеді, які потрапили у незручну ситуацію.

У національному лісі Тонгасс на південному сході Аляски мешкає популяція бурих і чорних ведмедів — науковці, які спостерігають за тваринами, вручають спеціальні нагороди 39 ведмедям, яких влітку помітили в зоні спостереження за дикою природою Анан-Крік на Алясці. Цього разу нагороду отримала пара ведмедів, які потрапили в незручну ситуацію, пише Popular Science.

Спостереження показують, що ведмеді на Алясці інколи потрапляють у незручні ситуації або опиняються надто близько один до одного. Цього літа рейнджери в національному лісі Тонгасс стали свідками курйозного випадку за участю двох чорних ведмедів (Ursus americanus), які прийшли до струмка Анан-Крік під час нересту лосося.

За словами рейнджерів, інколи ведмеді в Анан-Крік ділять струмок, і це іноді призводить до досить тісного контакту. Саме таку ситуацію помітили дослідники: один ведмідь чекав своєї черги, щоб зайняти вдале місце для риболовлі, а другий настільки захоплений виловом риби, що зовсім не помічає того, що відбувається навколо. Втім, досі незрозуміло, хто саме спричинив цю незручну ситуацію: перший ведмідь, який почав відступати назад, чи другий, який залишився стояти на місці.

Жартома співробітники національного лісу Тонгасс присудили цим двом ведмедям жартівливу премію "Ну й ну!" (You Made it Weird Award) за 2026 рік.

Зазначимо, що національний ліс Тонгасс вважається найбільшим у США й охоплює більшу частину південно-східної Аляски. На цій величезній території розташований льодовик і безліч пішохідних стежок, а національний парк є домівкою для неймовірної кількості видів тварин, зокрема орланів і ведмедів.

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