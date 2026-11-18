Рейнджеры на Аляске продолжают вручать премии медведям, обитающим у ручья Анан на Аляске — на этот раз награду получили медведи, угодившие в неловкую ситуацию.

В национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски является местом обитания популяции бурых и черных медведей — ученые, наблюдающие за животными, вручают специальные награды 39 медведям, которых летом заметили в зоне наблюдения за дикой природой Анан-Крик на Аляске. На этот раз награду получила парочка медведей, угодивших в неловкую ситуацию, пишет Popular Science.

Наблюдения показывают, что медведи на Аляске порой попадают в неловкие ситуации или оказываются в слишком тесной близости друг к другу. Этим летом рейнджеры в национальном лесу Тонгасс стали свидетелями курьезного случая с участием двух черных медведей (Ursus americanus), пришедших к ручью Анан-Крик во время хода лосося.

По словам рейнджеров, порой медведи в Анан-Крик делят ручей, и порой это приводит к весьма тесной коммуникации. Именно такую ситуацию заметили исследователи: один медведь ждал своей очереди, чтобы занять удачное место для рыбалки, а второй настолько увлечен добычей рыбы, что совершенно не замечает того, что происходит вокруг. Впрочем, до сих пор непонятно, кто именно создал эту неловкую ситуацию: первый медведь, который начал пятиться назад, или второй, который остался стоять на месте.

В шутку сотрудники национального леса Тонгасс присудили этим двум медведям шуточную премию "Ну и ну!" (You Made it Weird Award) за 2026 год.

Отметим, национальный лес Тонгасс считается крупнейшим в США и охватывает большую часть юго-восточно Аляски. На этой огромной территории расположен ледник и множество пешеходных троп, а национальный парк является домом для невероятного количества видов, в том числе орланов и медведей.

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