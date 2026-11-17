Понад 2 000 років тому мешканці іспанського острова Менорка клали їжу та напої в гробниці відповідно до своїх похоронних традицій. Наразі археологи визначили склад цих жертвоприношень, виявивши у стародавніх керамічних посудинах сліди молока та вина.

Дослідники з трьох іспанських університетів та наукових установ проаналізували 34 посудини, знайдені в печері № 45 похоронного комплексу Калесковес, пише Phys.org.

Більшість невеликих горщиків із піднятим дном містили молочні продукти. У кількох посудинах, виготовлених за іноземним зразком, також були виявлені сліди вина, що стало першим доказом використання цього напою в похоронних обрядах на Менорці.

Артефакти знайшли в печері № 45 похоронного комплексу Калесковес Фото: Journal of Archaeological Science

Посудини для вина відображали вплив інших середземноморських культур, зокрема пунічного світу. Дослідники вважають, що вино потрапило на острів завдяки торгівлі та використовувалося певними особами або впливовими групами.

Однак запозичення іноземних предметів не означало відмови від місцевих звичаїв. Мешканці острова продовжували використовувати ці посудини у своїх похоронних традиціях.

Дослідження також показало, що невеликий керамічний посуд із заокругленим корпусом та носиком, ймовірно, був дитячою пляшкою. Подібні предмети раніше пов'язували з похованнями немовлят на Ібіці. Його наявність свідчить про те, що практики догляду за дітьми також були частиною стародавніх похоронних обрядів.

Місцезнаходження знахідок допомогло дослідникам зрозуміти, як відбувалися церемонії. Такі предмети, як дитячі пляшечки, розміщували всередині похоронних камер, тоді як посудини, знайдені у дворах зовні, ймовірно, використовувалися для харчових підношень, спільних трапез та вшанування померлих. Невелика місткість посуду свідчить про те, що молоко підносили у невеликих кількостях, можливо, з символічною метою.

Колекція, виявлена під час розкопок у 2023 та 2024 роках, була надзвичайно добре збережена, причому багато предметів досі перебували у своїх первісних положеннях. Хімічні аналізи також виявили сліди тваринних жирів та рослинних олій.

Колекцію артефактів виявили під час розкопок у 2023 та 2024 роках Фото: Journal of Archaeological Science

Оскільки посудини були крихітними, дослідники розробили нову процедуру аналізу, яка дозволила виявити сліди як молочних продуктів, так і вина, використовуючи лише половину звичайного обсягу зразка.

Отримані результати нарешті пояснюють ймовірне призначення цих характерних керамічних предметів і дають змогу детальніше розглянути, як стародавні мешканці Менорки вшановували своїх померлих.

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