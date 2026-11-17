Более 2 000 лет назад жители испанского острова Менорка помещали еду и напитки в гробницы в соответствии со своими погребальными традициями. В настоящее время археологи определили состав этих подношений, обнаружив в древних керамических сосудах следы молока и вина.

Исследователи из трёх испанских университетов и научных учреждений проанализировали 34 сосуда, найденные в пещере № 45 погребального комплекса Калесковес, пишет Phys.org.

В большинстве небольших горшков с приподнятым дном обнаруживались молочные продукты. В нескольких сосудах, изготовленных по иностранному образцу, также были обнаружены следы вина, что стало первым свидетельством использования этого напитка в погребальных обрядах на Менорке.

Артефакты были обнаружены в пещере № 45 погребального комплекса Калесковес Фото: Journal of Archaeological Science

Сосуды для вина отражали влияние других средиземноморских культур, в частности пунического мира. Исследователи полагают, что вино попало на остров благодаря торговле и употреблялось отдельными лицами или влиятельными группами.

Однако заимствование иностранных предметов не означало отказа от местных обычаев. Жители острова продолжали использовать эти сосуды в своих погребальных традициях.

Исследование также показало, что небольшая керамическая посуда с закруглённым корпусом и носиком, вероятно, была детской бутылочкой. Подобные предметы ранее связывали с захоронениями младенцев на Ибице. Его наличие свидетельствует о том, что практики ухода за детьми также были частью древних погребальных обрядов.

Местонахождение находок помогло исследователям понять, как проходили церемонии. Такие предметы, как детские бутылочки, помещали внутри погребальных камер, тогда как сосуды, найденные во дворах снаружи, вероятно, использовались для пищевых подношений, совместных трапез и почитания умерших. Небольшой объём посуды свидетельствует о том, что молоко подносили в небольших количествах, возможно, с символической целью.

Коллекция, обнаруженная в ходе раскопок в 2023 и 2024 годах, была чрезвычайно хорошо сохранилась, причем многие предметы до сих пор находились в своих первоначальных положениях. Химические анализы также выявили следы животных жиров и растительных масел.

Коллекция артефактов была обнаружена в ходе раскопок в 2023 и 2024 годах Фото: Journal of Archaeological Science

Поскольку сосуды были крошечными, исследователи разработали новую процедуру анализа, которая позволила обнаружить следы как молочных продуктов, так и вина, используя лишь половину обычного объема образца.

Полученные результаты наконец-то проливают свет на вероятное назначение этих характерных керамических предметов и позволяют более подробно рассмотреть, как древние жители Менорки почитали своих умерших.

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