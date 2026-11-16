Розкопки у Вестерплатте: археологи знайшли тисячі артефактів часів Другої світової війни (фото)

Археологи виявили тисячі артефактів часів Другої світової війни та понад 28 000 одиниць боєприпасів на історичному військовому об'єкті в Польщі. Під час останніх розкопок також були виявлені залишки будівель, які використовували польські захисники під час боїв у вересні 1939 року.

Роботи проводилися у Вестерплатте в Гданську з 9 квітня по 10 серпня 2026 року. Це був 13-й сезон археологічних досліджень, проведених Музеєм Другої світової війни, пише Heritage Daily.

Дослідники обстежили площу в 479 квадратних метрів у північному крилі колишніх казарм та на плацу польського військового транзитного складу. Розкопки в казармах охопили площу 292 квадратних метрів.

Будівля, зведена в 1935–1937 роках, слугувала житлом для військовослужбовців, дислокованих у депо. Археологи виявили залізобетонні залишки зброярської майстерні, гаража з оглядовою ямою та з'їзної рампи.

Команда також задокументувала частину великого кратера, що залишився після вибуху боєприпасів навесні 1945 року. Ймовірно, спочатку його діаметр становив до 20 метрів. Німецькі війська зберігали боєприпаси в казармах, і вибух у квітні 1945 року зруйнував їхнє північне крило.

Ще 187 квадратних метрів було досліджено навколо колишнього плацу. Розкопки виявили рівень землі, на якому пересувалися польські солдати під час оборони Вестерплатте у 1939 році. Ця територія включала головний командний пункт, головний бункер екіпажу та польовий лазарет.

Роботи проводилися у Вестерплатте в Гданську з 9 квітня по 10 серпня 2026 року Фото: PAP

Протягом сезону було вилучено близько 2 700 предметів, з яких майже 900 класифіковано як цінні артефакти. Однією з найважливіших знахідок стала опорна плита польського 81-міліметрового міномета. Серед інших знахідок — частина віконної рами, на якій збереглася камуфляжна фарба, відома як "англійський рожевий".

У результаті розкопок також було вилучено та убезпечено понад 28 000 одиниць боєприпасів та інших небезпечних предметів. Більшість із них становили патрони до гвинтівок "Маузер" та артилерійські детонатори. Ці знахідки є ще одним свідченням військової діяльності на Вестерплатте та подій, що відбувалися там під час бойових дій 1939 року та після них.

Ще одна важлива знахідка була зроблена 5 листопада 2026 року під час окремих будівельних робіт для Музею Вестерплатте. Робітники виявили людські останки поряд із польськими військовими ґудзиками та багнетом.

Знайдене військове спорядження дало підстави припустити, що останки належали Мієчиславу Крзаку — польському легіонеру, який захищав склад і загинув у вересні 1939 року.

Розкопки проводилися у межах 13-го сезону археологічних досліджень, проведених Музеєм Другої світової війни Фото: Wikimedia Commons

Будівництво музею охоплює площу понад 116 000 квадратних метрів і відбувається паралельно з археологічними дослідженнями на півострові.

Розкопки на Вестерплатте тривають з 2016 року. У 2019 році археологи виявили могили дев'яти польських солдатів. Пізніше за допомогою генетичних аналізів вдалося ідентифікувати сімох із них, і їхні останки були перепоховані на новому кладовищі польської армії на Вестерплатте у 2022 році.

Ці останні знахідки доповнюють історичні відомості про Вестерплатте — одне з ключових місць, пов'язаних із початком Другої світової війни.

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