Пошуковці знайшли повстанську зброю: незвичайне відкриття у Польщі (фото)

Польські дослідники виявили сильно пошкоджену вогнепальну зброю та уламки броні під час пошукових робіт у Варлубі, що в Куявсько-Поморському воєводстві, Польща. Знахідки були зроблені в районі, пов'язаному з подіями 1945 року, і можуть пролити більше світла на військові дії минулого.

Група, що проводила пошуки, зазначила, що одна з знахідок, ймовірно, є гладкоствольною зброєю. Оскільки за законом вона все ще вважається зброєю, група повідомила про це поліцію, яка вилучила предмет. Стан знахідки ускладнює її ідентифікацію, а вік та точний тип поки що не встановлені, пише Heritage Daily.

Пошуковці знайшли артефакти у Варлубі, що в Куявсько-Поморському воєводстві, Польща Фото: Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza

Дослідники припустили, що ця зброя може бути пов'язана з діяльністю партизан поблизу Варлуби. Вони посилаються на свідчення Вітольда Бєловського, в яких зафіксовано діяльність партизан у місцевості, де зараз проводяться пошуки.

Група також знайшла згадки про те, що партизани іноді використовували гладкоствольну зброю. Нестача військового спорядження, ймовірно, змушувала їх використовувати будь-яку зброю, яку вдавалося дістати.

Ця зброя може бути пов'язана з діяльністю партизан поблизу Варлуби Фото: Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza

Ця гіпотеза поки що залишається непідтвердженою. Наразі немає прямих доказів, що пов'язують цю зброю з конкретним партизанським підрозділом. Подальше дослідження може допомогти встановити, коли вона була виготовлена та до якого типу належить.

Пошуковці також виявили кілька уламків броні, які, як вважається, були частиною важкої техніки. Поки що не ясно, чи належали вони танку, іншій броньованій машині чи іншому виду військової техніки. Ці уламки не містять достатньо інформації для ідентифікації транспортного засобу.

Пошуковці також виявили кілька уламків броні, які, як вважається, були частиною важкої техніки Фото: Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza

Ці останні знахідки доповнюють матеріали, вже виявлені у рамках дослідження групою подій останнього року Другої світової війни. Дослідники сподіваються, що подальші пошуки допоможуть ідентифікувати транспортний засіб та встановити, чи була зброя пов'язана з партизанською діяльністю.

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