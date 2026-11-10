Поисковики обнаружили повстанческое оружие: необычное открытие в Польше (фото)

Польские исследователи обнаружили сильно поврежденное огнестрельное оружие и обломки брони во время поисковых работ в Варлубе в Куявско-Поморском воеводстве, Польша. Находки были сделаны в районе, связанном с событиями 1945 г., и могут пролить больше света на военные действия прошлого.

Группа, проводившая поиски, отметила, что одна из находок, вероятно, является гладкоствольным оружием. Поскольку по закону она все еще считается оружием, группа уведомила об этом полицию, изъявшую предмет. Состояние находки усложняет ее идентификацию, а возраст и точный тип пока не установлены, пишет Heritage Daily.

Поисковики нашли артефакты в Варлубе в Куявско-Поморском воеводстве, Польша Фото: Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza

Исследователи предположили, что это оружие может быть связано с деятельностью партизан вблизи Варлубы. Они ссылаются на показания Витольда Беловского, в которых зафиксирована деятельность партизан в местности, где проводятся поиски.

Группа также нашла упоминания о том, что партизаны иногда использовали гладкоствольное оружие. Нехватка военного снаряжения, вероятно, заставляла их использовать любое оружие, которое удавалось достать.

Это оружие может быть связано с деятельностью партизан вблизи Варлубы. Фото: Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza

Эта гипотеза пока остается неподтвержденной. Пока нет прямых доказательств, связывающих это оружие с конкретным партизанским подразделением. Дальнейшее исследование может помочь установить, когда оно было изготовлено и к какому типу относится.

Поисковики также обнаружили несколько обломков брони, которые, как считается, являлись частью тяжелой техники. Пока не ясно, принадлежали ли они танку, другой бронированной машине или другому виду военной техники. Эти обломки не содержат достаточной информации для идентификации транспортного средства.

Поисковики также обнаружили несколько обломков брони, которые, как считается, являлись частью тяжелой техники Фото: Grudziądzkie Stowarzyszenie Twierdza

Эти последние находки дополняют материалы, обнаруженные в рамках исследования группой событий последнего года Второй мировой войны. Исследователи надеются, что дальнейшие поиски помогут идентифицировать транспортное средство и установить, было ли оружие связано с партизанской деятельностью.

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