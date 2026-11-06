Искал казацкие сокровища и открыл Змеиную пещеру: казацкому батьку — 171 год (фото)

6 ноября 1855 года родился Дмитрий Яворницкий — украинский историк, археолог, этнограф и исследователь запорожского казачества. Он десятилетиями путешествовал по украинским землям, разыскивал старинные захоронения, исследовал казацкие укрепления, собирал легенды и предания.

Благодаря работе Дмитрия Яворницкого удалось сохранить немало свидетельств о прошлом, которые могли бы навсегда исчезнуть. Фокус собрал самые интересные разоблачения и исследования этого выдающегося учёного.

Особое место в научной деятельности Яворницкого занимали археологические экспедиции в Запорожье. Его интересовали не только казацкие древности, но и гораздо более древние памятники — скифские курганы, поселения и захоронения кочевых народов. Некоторые места, которые он исследовал, до сих пор связаны с историческими загадками и народными легендами.

Археологические экспедиции и поиски казацких сокровищ

Археологическая деятельность Дмитрия Яворницкого началась в начале 1880-х годов. Каждое лето он отправлялся в путешествия по территории бывших запорожских земель. Учёный посещал острова Днепра, осматривал остатки Сечей, исследовал курганы, старинные укрепления и казацкие кладбища. Одновременно он собирал документы, предметы быта, оружие, предания местных жителей и народные песни.

Дмитрий Яворницкий — украинский историк, археолог, этнограф и исследователь запорожского казачества Фото: Wikimedia Commons

Важной особенностью его работы было сочетание археологии с историческими документами и устными свидетельствами. Дмитрий Яворницкий пытался установить, как жили запорожцы, где располагались их поселения, по каким путям они передвигались и какие события происходили на берегах Днепра. Такой подход помог сформировать одно из первых основательных направлений исследования археологии казацкой эпохи.

В 1884 году в Одессе состоялся VI Археологический съезд, на котором молодой исследователь представил результаты своих путешествий по Запорожью. Впоследствии его труды легли в основу масштабного трёхтомного исследования "История запорожских казаков", первый том которого вышел в 1892 году.

Дмитрий Яворницкий и остров Хортица: история казацкой столицы

Остров Хортица был одним из важнейших мест в исследовательской деятельности Яворницкого. Учёный неоднократно посещал его, осматривал остатки укреплений, искал следы казацкой жизни и записывал рассказы местных жителей. Результатом стала работа "Остров Хортица на Днепре", в которой он описал природные особенности острова, его исторические места, скалы, балки и археологические памятники.

Дмитрий Яворницкий неоднократно бывал на острове Хортица Фото: Wikimedia Commons

Особую ценность представляли сведения о старинных казацких укреплениях и предметах быта, которые ещё можно было найти на острове. Дмитрий Яворницкий собирал информацию о местах расположения бывших казацких поселений, исследовал остатки валов и рвов, пытался сопоставить народные предания с письменными источниками.

Его исследования стали важной основой для дальнейшего научного изучения Хортицы. Учёный также помог привлечь внимание общественности к необходимости сохранения исторических памятников острова, которые впоследствии стали частью национального историко-культурного наследия.

Змеиная пещера на острове Хортица: сокровища и легенда о змее

Одним из самых интересных мест, описанных Дмитрием Яворницким, стала Змеиная пещера на острове Хортица. Она расположена в северо-восточной части острова. Это природный грот в скале, который привлекал внимание исследователей не только своим необычным видом, но и местными преданиями.

Яворницкий оставил подробное описание этого памятника в своих исторических трудах. По его наблюдениям, пещера напоминала узкий коридор, высеченный в скале. Её вход возвышался над водой Днепра, а неподалёку находилась глубокая впадина, засыпанная песком. Учёный также зафиксировал рассказы местных жителей о происхождении названия пещеры.

Змеиная пещера стала одним из самых загадочных мест Хортицы Фото: Public Domain

Согласно народному преданию, во времена запорожских казаков в гроте обитал змей, которого люди не боялись. Он якобы появлялся возле пещеры раз в несколько недель и светился в темноте так ярко, что освещал Днепр. Местные жители передавали эту историю из поколения в поколение, поэтому Змеева пещера постепенно стала одним из самых загадочных мест Хортицы.

С пещерами и скалами острова связывали и многочисленные рассказы о сокрытых богатствах. По местным преданиям, в труднодоступных гротах и подземных тайниках могли храниться казацкие сокровища, оружие, драгоценности и другие ценности. Яворницкий ценил такие предания как часть исторической памяти и записывал их наряду со сведениями о реальных археологических памятниках.

Вознесенское сокровище: загадочная находка времён раннего средневековья

Важным открытием, связанным с Дмитрием Яворницким, является Вознесенское сокровище, которое также называют Кичкашским. Его история привлекает внимание не только количеством драгоценных предметов, но и дискуссиями о том, кому они могли принадлежать. Находку датируют концом VII — началом VIII века, а её происхождение связывают с раннесредневековыми народами, жившими в Северном Причерноморье.

Находка была обнаружена в 1930 году в ходе археологических работ на территории бывшего села Вознесенка, ныне входящего в состав Запорожья. Раскопки проводились в рамках масштабной Днепрогессовской археологической экспедиции, которую возглавлял Дмитрий Яворницкий. Непосредственным первооткрывателем комплекса был археолог Владимир Гринченко, руководивший исследованием этого памятника.

Особое внимание привлек массивный серебряный орел высотой около 13 сантиметров и весом более 1 килограмма Фото: Wikimedia Commons

В каменном сооружении археологи обнаружили большое количество предметов военного снаряжения, оружия и конской упряжи. Среди самых интересных находок — четыре железных меча с золотым украшением, серебряные фигуры орла и льва, а также многочисленные детали конской упряжи. Особое внимание привлек массивный серебряный орел высотой около 13 сантиметров и весом более 1 килограмма. Его лапы обвивает змея, а в глазах, вероятно, когда-то были вставки из драгоценных камней или стекла.

Назначение комплекса до сих пор вызывает споры среди исследователей. Одна из версий связывает его с захоронением болгарского хана Аспаруха, основателя Первого Болгарского царства. Другая — со смертью киевского князя Святослава Игоревича, погибшего вблизи днепровских порогов в X веке. В то же время археологические материалы и датировка комплекса не дают оснований считать версию о Святославе доказанной. Часть исследователей связывает памятник с хазарской или булгарской средой.

Клад был обнаружен в 1930 году в ходе археологических раскопок на территории бывшего села Вознесенка Фото: Wikimedia Commons

Интересно, что Вознесенское сокровище не хранится в одном месте. После раскопок находки распределили между музеями Днепра и Харькова, а часть предметов впоследствии оказалась в Запорожье. Серебряный орел был возвращён в Запорожский областной краеведческий музей в 1983 году. Сегодня он остаётся одним из самых известных символов этого археологического памятника.

Раскопки Дмитрия Яворницкого: скифские курганы и древние захоронения

Помимо казацкой истории, Дмитрий Яворницкий уделял большое внимание гораздо более древним археологическим памятникам. В конце XIX века он исследовал курганы бронзового века, захоронения скифской эпохи и могильники средневековых кочевников. В частности, его экспедиции охватывали территории вблизи Котовки, Краснопавловки, Вороны, Басанки и Тарасовки. Эти работы помогали установить, какие народы населяли Приднепровье в разные исторические периоды.

Особое внимание исследователя привлекали погребальные сооружения. Он изучал их конструкцию, предметы, которые оставляли вместе с умершими, и особенности погребальных обрядов. Благодаря таким исследованиям археологи получали материалы для изучения быта, военной культуры и верований древнего населения украинских земель.

Помимо истории казачества, Дмитрий Яворницкий уделял большое внимание гораздо более древним археологическим памятникам Фото: Wikimedia Commons

Масштаб этих работ особенно возрос во время Днепрогессовской археологической экспедиции 1927–1932 годов. Строительство Днепровской гидроэлектростанции грозило затоплением обширных территорий, поэтому археологи спешили исследовать памятники, которые могли оказаться под водой. Под руководством Дмитрия Яворницкого экспедиция обнаружила поселения разных эпох, древние могильники, курганы и комплексы раннего средневековья.

За годы работы исследователи собрали более 40 тысяч археологических находок, сделали около 5000 фотонегативов и подготовили множество чертежей и отчетов. Среди исследованных памятников были поселения каменного века, захоронения бронзового и скифского периодов, а также памятники славянской и казацкой эпох. Часть этих материалов легла в основу музейных коллекций украинских городов.

Дмитрий Яворницкий и Днепровские пороги: исследование затопленной истории

Еще одним направлением работы Дмитрия Яворницкого стало исследование Днепровских порогов. Учёный изучал их географию, исторические названия, природные особенности и роль в жизни запорожцев. Он собирал сведения о переправах, опасных участках реки, местах стоянок и древних путях, которыми пользовались казаки и торговцы.

Еще одним направлением работы Дмитрия Яворницкого стало исследование Днепровских порогов Фото: Wikimedia Commons

Результатом многолетней работы стала книга "Днепровские пороги", опубликованная в 1928 году. В ней Яворницкий объединил исторические документы, географические описания и местные предания. Он также обращался к свидетельствам древних путешественников, в частности Константина VII Багрянородного, Эриха Лясоты и Гийома де Боплана.

Особое значение эта работа приобрела после строительства ДнепроГЭС. Создание водохранилища изменило облик местности, а бывшие пороги оказались под водой. Благодаря записям и исследованиям Яворницкого удалось сохранить сведения о ландшафте, который в значительной степени исчез с лица земли.

Наследие Дмитрия Яворницкого: как археолог сохранил историю Украины

В 1902 году Дмитрий Яворницкий возглавил Екатеринославский музей древностей, который сегодня известен как Днепропетровский национальный исторический музей. За время его руководства музейная коллекция увеличилась примерно с 5000 до 80 000 экспонатов. В неё входили археологические находки, казацкое оружие, старинные документы, предметы быта и этнографические материалы.

Яворницкий коллекционировал казацкое оружие, старинные документы, предметы быта и этнографические материалы Фото: Wikimedia Commons

Яворницкий не только собирал древности, но и стремился сделать их доступными для широкой публики. Он занимался систематизацией музейных фондов, организовывал исследования и популяризировал украинскую историю. Параллельно ученый составлял "Словарь украинского языка", над которым работал около 40 лет.

Дмитрий Яворницкий скончался 5 августа 1940 года в Днепре. В 1961 году его могилу перенесли на территорию исторического музея, как он и завещал. Сегодня имя исследователя неразрывно связано с изучением запорожского казачества, археологией Южной Украины и сохранением исторических памятников. Его записи и научные труды остаются важными источниками для исследователей, которые продолжают изучать прошлое украинских земель.

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