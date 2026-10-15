Раскопки завершены: археологи обнаружили сакральное сооружение в Николаевской области (фото)

В Николаевской области археологи завершили раскопки древнего сакрального сооружения, которому более 5 тысяч лет. Теперь находку планируют перевезти в музей и восстановить в соответствии с её первоначальным расположением.

В этом году Николаевская экспедиция Археологического института НАН Украины проводила исследования многослойного поселения "Гард-1". О завершении работ сообщила общественная организация "Гард туристический" в Facebook.

Николаевская экспедиция Археологического института НАН Украины исследовала многослойное поселение Гард-1 Фото: ГО "Гард туристичний"

Поселение Гард-1 расположено у подножия склона правого берега Южного Буга, напротив скал Пугач, Сова и Брама. Примерно на глубине одного метра археологи наткнулись на кромлех — кольцо, образованное каменными глыбами. По сообщению исследователей, сооружение относится к периоду перехода от эпохи меди к ранней бронзе. Его датируют примерно 3200 годом до нашей эры.

Первые камни этого сооружения были обнаружены ещё в 2023 году. В ходе исследований этого года археологи завершили раскопки и зафиксировали расположение всех элементов. Чтобы сохранить находку, ученые планируют передать кромлех Южноукраинскому городскому историческому музею.

Каждый камень пронумеровали, а его место зафиксировали на бумаге в соответствующем масштабе Фото: ГО "Гард туристичний"

Подготовка к переносу требовала особой точности. Каждый камень был пронумерован, а его местоположение зафиксировано на бумаге в соответствующем масштабе. Это позволит воссоздать первоначальную конфигурацию сооружения после перевозки.

Активисты уже нашли спонсоров, которые помогут с техникой. При их поддержке камни планируется перевезти с правого берега Южного Буга на левый и доставить на территорию музея. Там их вновь установят в соответствии с планом, составленным археологами.

В ходе исследований этого года археологи завершили раскопки и зафиксировали расположение всех элементов Фото: ГО "Гард туристичний"

Перенос кромлеха должен способствовать сохранению древнего сооружения и сделать его более доступным для посетителей. Эта находка также свидетельствует о том, что территория современной Николаевской области была местом человеческой деятельности задолго до появления письменных исторических источников.

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