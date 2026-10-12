Древнейшие жилища Полесья оказались чем-то другим: стоянка в Радомышле удивила ученых (фото)

Археологи пересмотрели историю памятника вблизи Радомышля в Житомирской области, который когда-то считался местом расположения древнейших жилищ Полесья, построенных из костей мамонтов более 30 000 лет назад. Однако новое исследование указывает на то, что это были не постройки.

Древнее поселение в Радомышле было обнаружено в 1956 году, когда школьники, помогавшие собирать овощи, наткнулись на крупные кости в земле. Позже археологи обследовали эту территорию и обнаружили кости мамонтов, кремневые орудия и следы обработки камня, пишет "Конкурент".

Исследователь Иван Шовкопляс интерпретировал шесть скоплений костей как остатки наземных жилищ. Согласно его реконструкции, постройки образовывали круг, а внутри поселения располагались рабочие зоны и кострище.

План раскопок стоянки в Радомышле Фото: Public Domain

В 2026 году археолог Олеся Кононенко опубликовала подробное исследование стоянки Радомышль I. Она проанализировала материалы предыдущих раскопок вместе с результатами современных анализов. Её выводы показали, что убедительных доказательств существования жилища на этом памятнике нет. Кости мамонтов, скорее всего, были связаны со сбором, сортировкой и переработкой останков животных.

Изменилась также дата основания памятника. Сейчас его возраст оценивают примерно в 23 000 лет. По мнению учёной, этот памятник использовался для работы в тёплое время года, а не в качестве постоянного поселения.

Находки в окрестностях Радомышля до сих пор имеют важное значение для понимания жизни в ледниковый период. Они свидетельствуют о том, что люди использовали кости и бивни мамонтов и обрабатывали кремневые отщепы на этом памятнике.

Некоторые из древнейших исследованных жилищ на территории Полесья были обнаружены в Мизине в Черниговской области Фото: Wikimedia Commons

Некоторые из древнейших исследованных жилищ на территории Полесья были обнаружены в Мизине в Черниговской области, на высоком берегу Десны. Археологи исследовали пять хозяйственных комплексов, построенных примерно 16 000–15 000 лет назад.

В этих комплексах были обнаружены следы наземных жилищ, участки для обработки кремня и костей, заглубленные очаги и ямы, заполненные костями животных. Археологическая реконструкция свидетельствует о том, что дома были круглыми и имели диаметр около шести метров. Их каркас, вероятно, составляли деревянные столбы, а в качестве покрытия могли использоваться шкуры животных.

В Мизине также сохранились другие свидетельства повседневной жизни, в частности украшения, резные статуэтки и кости, украшенные геометрическими узорами. Эти находки помогают исследователям понять, как жили люди в этом регионе, когда его климат, растительность и животный мир значительно отличались от современных.

В Мизине археологи находили украшения, резные статуэтки и кости, украшенные геометрическими узорами Фото: Wikimedia Commons

История Радомышльской стоянки показывает, почему археологические интерпретации могут меняться, когда старые материалы раскопок пересматриваются с использованием новейших методов. Коллекция костей мамонтов, которую когда-то считали домами, теперь имеет совершенно иное объяснение.

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