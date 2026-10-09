Ученые обнаружили лишь следы артефактов: масштабные раскопки на стоянке неандертальцев (фото)

Хотя каменный век получил своё название благодаря каменным орудиям, люди, жившие более 40 000 лет назад, использовали гораздо более широкий спектр материалов. В Абрик-Романи в Барселоне, Испания, исследователи обнаружили следы сотен деревянных предметов, изготовленных неандертальцами.

Древесина обычно подвергается разложению, поэтому деревянные орудия и сооружения из далекого прошлого редко сохраняются. Однако в Абрик-Романи древесина покрылась карбонатом кальция. По мере разложения оригинальных предметов они оставили подробные отпечатки в минеральных отложениях, пишет IFLScience.

Исследователи проанализировали 597 отпечатков и остатков, найденных на этом месте. Материал включал 13 типов деревянных изделий — от орудий и оружия до предметов быта и элементов сооружений. Находки датируются периодом от 62 000 до 40 000 лет назад, что свидетельствует о том, что деревообработка была важной частью жизни неандертальцев.

Исследователи проанализировали 597 отпечатков и останков, найденных на этом месте Фото: IPHES-CERCA

"Уникальность Абрик-Романи заключается в том, что мы можем увидеть то, что обычно исчезает", — отметила автор исследования доктор Пальмира Саладие из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции.

Деревянные остатки были изготовлены преимущественно из обычной сосны. Среди них были два охотничьих копья длиной 1,99 метра и 2,45 метра. Исследователи также обнаружили скрещенные деревянные шесты, которые, вероятно, образовывали треногу для приготовления пищи над костром.

Деревянные орудия и сооружения из далекого прошлого редко сохраняются Фото: IPHES-CERCA

Другие предметы были ещё больше. Один деревянный фрагмент имел длину 5,1 метра и, вероятно, являлся частью жилого помещения. В коллекции также были сосуды и подносы, изготовленные из коры, что свидетельствует о том, что древесина использовалась не только для охоты.

Один из самых необычных предметов имел ручку и увеличенную головку. Исследователи не смогли определить его точное назначение. Саладие предположила, что он мог служить молотком или ударным орудием, дополнительным оружием для охоты или сражений. Она также высказала предположение, что этот предмет мог иметь символическое значение, возможно, указывая на статус человека в группе.

Среди находок были два охотничьих копья длиной 1,99 метра и 2,45 метра Фото: IPHES-CERCA

Сочетание следов костров, каменных орудий, останков животных и деревянных предметов дает исследователям более полное представление о жизни в Абрик-Романе. Эти свидетельства могут показать не только, какими орудиями пользовались неандертальцы, но и то, как они организовывали жилые пространства и использовали имеющиеся ресурсы.

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