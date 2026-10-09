Вчені знайшли тільки сліди артефактів: масштабні розкопки на стоянці неандертальців (фото)

Хоча кам'яна доба отримала свою назву завдяки кам'яним знаряддям, люди, що жили понад 40 000 років тому, використовували набагато ширший спектр матеріалів. У Абрик-Романі в Барселоні, Іспанія, дослідники виявили сліди сотень дерев'яних предметів, виготовлених неандертальцями.

Деревина зазвичай розкладається, тому дерев'яні знаряддя та споруди з далекого минулого рідко зберігаються. Однак в Абрік-Романі деревина вкрилася карбонатом кальцію. У міру розкладання оригінальних предметів вони залишили детальні відбитки в мінеральних відкладеннях, пише IFLScience.

Дослідники проаналізували 597 відбитків та залишків, знайдених на цьому місці. Матеріал включав 13 типів дерев'яних виробів — від знарядь та зброї до предметів побуту та елементів споруд. Знахідки датуються періодом від 62 000 до 40 000 років тому, що свідчить про те, що деревообробка була важливою частиною життя неандертальців.

Дослідники проаналізували 597 відбитків та залишків, знайдених на цьому місці Фото: IPHES-CERCA

"Надзвичайність Абрик-Романі полягає в тому, що ми можемо побачити те, що зазвичай зникає", — зазначила авторка дослідження докторка Пальміра Саладіє з Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції.

Дерев'яні залишки були виготовлені переважно зі звичайної сосни. Серед них були два мисливські списи довжиною 1,99 метра та 2,45 метра. Дослідники також виявили перехрещені дерев'яні жердини, які, ймовірно, утворювали триногу для приготування їжі над вогнищем.

Дерев'яні знаряддя та споруди з далекого минулого рідко зберігаються Фото: IPHES-CERCA

Інші предмети були ще більшими. Один дерев'яний фрагмент мав довжину 5,1 метра і, ймовірно, був частиною житлового приміщення. У колекції також були ємності та підноси, виготовлені з кори, що свідчить про те, що деревина використовувалася не лише для полювання.

Один із найнезвичайніших предметів мав ручку та збільшену головку. Дослідники не змогли визначити його точне призначення. Саладіє припустила, що він міг слугувати молотком або ударним знаряддям, додатковою зброєю для полювання чи сутичок. Вона також висловила припущення, що цей предмет міг мати символічне значення, можливо, вказуючи на статус людини в групі.

Серед знахідок були два мисливські списи довжиною 1,99 метра та 2,45 метра Фото: IPHES-CERCA

Поєднання вогнищ, кам'яних знарядь, решток тварин та дерев'яних предметів дає дослідникам ширше уявлення про життя в Абрик-Романі. Ці свідчення можуть показати не лише, якими знаряддями користувалися неандертальці, а й те, як вони організовували житлові простори та використовували наявні ресурси.

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