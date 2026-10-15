Розкопки завершено: археологи знайшли сакральну споруду на Миколаївщині (фото)

На Миколаївщині археологи завершили розкопки стародавньої сакральної споруди, якій понад 5 тисяч років. Тепер знахідку планують перевезти до музею та відновити відповідно до її первісного розташування.

Цьогоріч Миколаївська експедиція археологічного інституту НАН України досліджувала багатошарове поселення Гард-1. Про завершення робіт повідомила громадська організація "Гард туристичний" у Facebook.

Миколаївська експедиція археологічного інституту НАН України досліджувала багатошарове поселення Гард-1 Фото: ГО "Гард туристичний"

Поселення Гард-1 розташоване біля підніжжя схилу правого берега Південного Бугу, навпроти скель Пугач, Сова та Брама. Приблизно на метровій глибині археологи натрапили на кромлех — кільце, утворене кам'яними брилами. За повідомленням дослідників, споруда належить до періоду переходу від епохи міді до ранньої бронзи. Її датують приблизно 3200 роком до нашої ери.

Перші камені цієї споруди виявили ще у 2023 році. Під час цьогорічних досліджень археологи завершили розкопки та зафіксували розташування всіх елементів. Щоб зберегти знахідку, вчені планують передати кромлех Південноукраїнському міському історичному музею.

Кожен камінь пронумерували, а його місце зафіксували на папері у відповідному масштабі Фото: ГО "Гард туристичний"

Підготовка до перенесення потребувала особливої точності. Кожен камінь пронумерували, а його місце зафіксували на папері у відповідному масштабі. Це дасть змогу відтворити початкову конфігурацію споруди після перевезення.

Активісти вже знайшли спонсорів, які допоможуть із технікою. За їхньої підтримки камені планують перевезти з правого берега Південного Бугу на лівий і доставити на територію музею. Там їх знову встановлять відповідно до складеного археологами плану.

Під час цьогорічних досліджень археологи завершили розкопки та зафіксували розташування всіх елементів Фото: ГО "Гард туристичний"

Перенесення кромлеху має зберегти стародавню споруду та зробити її доступнішою для відвідувачів. Знахідка також свідчить про те, що територія сучасної Миколаївщини була місцем людської діяльності задовго до появи писемних історичних джерел.

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