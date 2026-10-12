Секреты Беловского городища: почему это место назвали "Ровенской Исландией" (фото)

Возле села Белов в Ровенской области сохранились земляные валы и рвы древнего укрепления. Сегодня эти холмы называют "Ровенской Исландией" из-за необычного рельефа и видов на долину Стубли. А более тысячи лет назад здесь стояла крепость, которая имела важное оборонительное значение.

Беловское городище возникло в конце X века, а наиболее активно использовалось в XI веке. Укрепления были сооружены на высоком берегу реки Стублы с использованием естественных склонов, пишет "Конкурент".

С одной стороны городище защищала речная пойма, с другой — глубокий овраг. Наиболее уязвимый для нападения участок дополнительно прикрыли рвом и земляным валом.

Укрепленная часть городища возвышалась примерно на 25 метров над речной поймой Фото: Wikimedia Commons

Укрепленная часть городища занимала около 0,35 гектара и возвышалась примерно на 25 метров над речной поймой. Ров имел ширину до 25 метров и глубину до семи метров. Часть земляного вала сохранилась до наших дней. Рядом находилось поселение, где жили люди и работали ремесленники, поэтому городище было частью более крупного комплекса.

Исследования этой местности начались ещё в конце XIX века. Городище и его окрестности изучали, в частности, Клавдия Мельник, Павел Раппопорт и Владимир Аулих. В курганах вблизи укрепления археологи обнаружили керамическую посуду, украшения, оружие, орудия труда и другие предметы древних жителей.

Особенно интересным оказалось захоронение ювелира. Среди находок были молоточки, небольшое наковальня, бронзовые шаблоны для изготовления украшений и весы. Часть предметов в настоящее время хранится в Национальном музее истории Украины в Киеве. В то же время важно, что эти предметы были найдены именно в курганных захоронениях вблизи городища, а не на территории самой крепости.

С одной стороны городище защищала речная пойма, с другой — глубокий овраг Фото: Wikimedia Commons

На рубеже XI–XII веков Беловское городище начало терять своё значение. Точная причина упадка неизвестна. В то же время важным центром в этой местности стала соседняя Пересопница. Сегодня она наиболее известна благодаря Пересопницкому Евангелию XVI века, на котором президенты Украины приносят присягу.

История региона продолжилась и после древнерусского периода. Согласно историко-краеведческим материалам, в 1528 году князь Фёдор Чорторийский построил здесь замок. Из-за этой земли возник спор с Богушем Боговитиновым, который в конечном итоге был решён в пользу Чорторийского.

Сегодня эти места известны прежде всего своим рельефом и открытыми видами. Из-за сходства с пейзажами северных стран местность получила неофициальное название "Ровенская Исландия". Однако за этим туристическим образом скрывается гораздо более древняя история.

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