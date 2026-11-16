Раскопки в Вестерплатте: археологи обнаружили тысячи артефактов времен Второй мировой войны (фото)

Археологи обнаружили тысячи артефактов времен Второй мировой войны и более 28 000 единиц боеприпасов на историческом военном объекте в Польше. В ходе последних раскопок также были обнаружены остатки зданий, которые использовали польские защитники во время боев в сентябре 1939 года.

Работы проводились в Вестерплатте в Гданьске с 9 апреля по 10 августа 2026 года. Это был 13-й сезон археологических исследований, проводимых Музеем Второй мировой войны, пишет Heritage Daily.

Исследователи обследовали площадь в 479 квадратных метров в северном крыле бывших казарм и на плацу польского военного транзитного склада. Раскопки в казармах охватили площадь в 292 квадратных метра.

Здание, построенное в 1935–1937 годах, служило жильем для военнослужащих, дислоцированных в депо. Археологи обнаружили железобетонные остатки оружейной мастерской, гаража со смотровой ямой и съездной рампы.

Команда также задокументировала часть большого кратера, оставшегося после взрыва боеприпасов весной 1945 года. Вероятно, изначально его диаметр составлял до 20 метров. Немецкие войска хранили боеприпасы в казармах, и взрыв в апреле 1945 года разрушил их северное крыло.

Еще 187 квадратных метров было исследовано вокруг бывшего плаца. Раскопки выявили уровень земли, на котором передвигались польские солдаты во время обороны Вестерплатте в 1939 году. Эта территория включала главный командный пункт, главный бункер экипажа и полевой лазарет.

Работы проводились в Вестерплатте в Гданьске с 9 апреля по 10 августа 2026 года Фото: PAP

В течение сезона было изъято около 2 700 предметов, из которых почти 900 классифицированы как ценные артефакты. Одной из важнейших находок стала опорная плита польского 81-миллиметрового миномета. Среди прочих находок — часть оконной рамы, на которой сохранилась камуфляжная краска, известная как "английский розовый".

В результате раскопок также было изъято и обезврежено более 28 000 единиц боеприпасов и других опасных предметов. Большинство из них составляли патроны к винтовкам "Маузер" и артиллерийские детонаторы. Эти находки являются ещё одним свидетельством военной деятельности на Вестерплатте и событий, происходивших там во время боевых действий 1939 года и после них.

Еще одна важная находка была сделана 5 ноября 2026 года в ходе отдельных строительных работ для Музея Вестерплатте. Рабочие обнаружили человеческие останки рядом с польскими военными пуговицами и штыком.

Найденное военное снаряжение дало основания предположить, что останки принадлежали Миечиславу Крзаку — польскому легионеру, который защищал склад и погиб в сентябре 1939 года.

Раскопки проводились в рамках 13-го сезона археологических исследований, организованных Музеем Второй мировой войны Фото: Wikimedia Commons

Строительство музея занимает площадь более 116 000 квадратных метров и ведётся параллельно с археологическими исследованиями на полуострове.

Раскопки на Вестерплатте ведутся с 2016 года. В 2019 году археологи обнаружили могилы девяти польских солдат. Позже с помощью генетических анализов удалось идентифицировать семерых из них, и их останки были перезахоронены на новом кладбище польской армии на Вестерплатте в 2022 году.

Эти последние находки дополняют исторические сведения о Вестерплатте — одном из ключевых мест, связанных с началом Второй мировой войны.

Другие новости науки