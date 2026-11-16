Розкрито таємницю зародження життя на Землі: названо прабатька всього живого

Дослідники вважають, що епізоди активного утворення міст могли стати причиною появи складних форм життя на планеті.

Історія налічує мільярди років, і за цей час було лише два масштабні періоди утворення міст, і, що примітно, кожен із них збігався з різким зростанням біологічного різноманіття. Втім, деякі вчені вважають, що це не випадковість: ймовірно, саме ці потужні сплески гороутворення дозволили життю пройти шлях від одноклітинних організмів до тієї вражаючої складності, частиною якої є й ми, пише IFLScience.

Вчені витратили століття, намагаючись з’ясувати, як зародилося життя на планеті, а деякі з них навіть стверджують, що це — зовсім не найважливіше питання. З огляду на те, як швидко з’явилися перші клітини після того, як Земля охолола настільки, що на ній стало можливим існування життя, можна припустити, що ця подія була не такою вже й неймовірною. Більше того, деякі експерти вважають, що цей процес досить поширений у Всесвіті.

З іншого боку, знадобилося близько трьох мільярдів років, щоб ці ранні одноклітинні організми почали утворювати багатоклітинні форми життя — принаймні, більш розвинені, ніж колонії строматолітів.

За словами доктора Маттейса Сміта з Університету Британської Колумбії, можливо, найскладнішим етапом на шляху до нашої появи було не виникнення життя як такого, а набуття ним складності. Якщо теорія правильна, розгадка може ховатися глибоко в надрах Землі.

Чим вище піднімаються гори, тим швидше вони руйнуються, а цей процес збагачує океани поживними речовинами. Однак виникає питання: чому утворення гір не було рівномірним протягом усієї історії планети?

Доктор Сміт разом із колегами вважають, що процеси в надрах планети з часом призвели до появи вищих гір. Це, як вважається, зробило Землю придатною для життя, забезпечивши її поживними речовинами, необхідними для виникнення та процвітання живих організмів.

Такі поживні речовини, як фосфор, надзвичайно важливі, проте до того, як три мільярди років тому почали утворюватися високі гори, ці елементи були "замкнені" у земній корі, а в океанах спостерігався їх гострий дефіцит. Усе змінилося з появою високих гірських хребтів. Хоча гори руйнуються досить швидко — через що їхня нинішня висота мало що говорить про минуле, — метаморфічні породи дають змогу відтворити умови, за яких вони сформувалися. Наприклад, вчені можуть з’ясувати, якої висоти мали бути гори, щоб створити тиск, необхідний для утворення певних мінералів.

Вчені вважають, що обидва періоди інтенсивного зростання гір збігаються з важливими віхами в історії Землі. За словами співавтора дослідження, доктора Доуве ван Хінсбергена з Утрехтського університету, перший етап активного зростання, можливо, вперше призвів до появи великих ділянок суші, а другий — підняв гірські хребти на колосальну висоту.

Отже, вчені вважають, що гори відіграли значно важливішу роль у перетворенні нашої планети на придатну для життя, ніж вважалося раніше.

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