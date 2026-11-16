Раскрыт секрет зарождения жизни на Земле: назван прародитель всего живого

Исследователи считают, что эпизоды активного горообразования могли стать причиной появления сложной жизни на планете.

История насчитывает миллиарды лет и за это время было всего два масштабных периода горообразования, и, что примечательно, каждый из них совпадал с резким ростом биологического разнообразия. Впрочем, некоторые ученые полагают, что это не случайность: вероятно, именно эти мощные всплески горообразования позволили жизни пройти путь от одноклеточных организмов до той поразительной сложности, частью которой являемся и мы, пишет IFLScience.

Ученые потратили столетия, пытаясь выяснить, как зародилась жизнь на планете, а некоторые из них и вовсе утверждают, что это — вовсе не самый важный вопрос. Учитывая, как быстро появились первые клетки после того, как Земля остыла настолько, что на ней стало возможно существование жизни, можно предположить, что это событие было не таким уж невероятным. Более того, некоторые эксперты полагают, что этот процесс довольно распространен во Вселенной.

С другой стороны, потребовалось около трех миллиардов лет, чтобы эти ранние одноклеточные организмы начали формировать многоклеточные формы жизни — по крайней мере, более развитые, чем колонии строматолитов.

По словам доктора Маттейса Смита из Университета Британской Колумбии, возможно, самым сложным этапом на пути к нашему появлению было не возникновение жизни как таковой, а обретение ее сложности. Если теория верна, разгадка может скрываться глубоко в недрах Земли.

Чем выше поднимаются горы, тем быстрее они разрушаются, а этот процесс насыщает океаны питательными веществами. Однако возникает вопрос: почему горообразование не было равномерным по в течение всей истории планеты?

Доктор Смит с коллегами считают, что процессы в недрах планеты со временем привели к появлению более высоких гор. Это, как считается, сделало Землю пригодной для жизни, обеспечив ее питательными веществами, необходимыми для возникновения и процветания живых организмов.

Такие питательные вещества, как фосфор, невероятно важны, однако до того, как три миллиарда тому высокие горы начали расти, эти элементы были "заперты" в земной коре, а в океанах наблюдался их острый дефицит. Все изменилось с появлением высоких горных хребтов. Хотя горы разрушаются довольно быстро — из-за чего их нынешняя высота мало что говорит о прошлом, — метаморфические породы позволяют восстановить условия, в которых они сформировались. Например, ученые могут выяснить, какой высоты должны были быть горы, чтобы создать давление, необходимое для образования определенных минералов.

Ученые считают, что оба периода усиленного роста гор совпадают с важными вехами в истории Земли. По словам соавтора исследования, доктора Доуве ван Хинсберген из Утрехтского университета, первый этап активного роста, возможно, впервые привел к появлению обширных участков суши, а второй — поднял горные хребты на колоссальную высоту.

Таким образом, ученые считают, что горы сыграли значительно более важную роль к превращении нашей планеты в обитаемую, чем считалось ранее.

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