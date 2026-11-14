Любов до сувенірів у нас в генах: люди збирали пам'ятні предмети ще 500 000 років тому (фото)

Задовго до того, як люди почали збирати сувеніри з подорожей, давні предки людства, ймовірно, розвинули подібну звичку з набагато глибшої причини. Археологічні дані свідчать, що приблизно 500 000 років тому ранні люди вже зберігали незвичайні камені та старі знаряддя праці.

Дослідники з Тель-Авівського університету описали цю поведінку як "сувенірну нішу". Їхнє дослідження показало, що Homo erectus та ранні неандертальці навмисно збирали предмети, які не мали практичної цінність, але, судячи з усього, мали особисте значення, пише IFLScience.

Один із найяскравіших прикладів походить із печери Кесем в Ізраїлі, де археологи знайшли барвисті камінці, які збирали та зберігали в період від 400 000 до 200 000 років тому. Ці камінці не мали очевидного практичного призначення, що свідчить про те, що їхня цінність, ймовірно, виходила за межі фізичних властивостей.

Інші приклади походять із долини Сакхнін, де древній предок людини, ймовірно Homo erectus, виготовляв ручні сокири з каменів, що містили кристали та геоди. Ці матеріали було важко обробляти, що дає підстави припустити, що їх обирали не за їхню корисність. Дослідники припустили, що ранні люди, можливо, надавали їхньому незвичайному зовнішньому вигляду духовного значення.

Homo erectus та ранні неандертальці навмисно збирали предмети, які не мали практичної цінність Фото: TEL AVIV UNIVERSITY

Археологи також виявили стародавні крем'яні знаряддя в Ревадімі, Джалджулії та печері Кесем. Деякі з них мали два чітко виражені шари патини — зміну поверхні, що виникає з часом під впливом навколишнього середовища. Це свідчить про те, що знаряддя були зібрані значно пізніше після їхнього первісного використання.

Дослідники вважають, що люди, які підбирали ці предмети, можливо, навмисно зберігали їхній зношений вигляд. Замість того, щоб ставитися до них як до звичайних знарядь, вони, ймовірно, цінували історію, пов'язану з кожним предметом.

Автори дослідження висунули гіпотезу, що такі предмети, взяті із певного місця, могли допомогти власнику пригадати подію, зустріч або досвід, пов'язані з цим місцем. Таким чином, фізичні предмети, ймовірно, допомагали раннім людям зберігати спогади про своє оточення.

Дослідники також припустили, що ці предмети могли слугувати доказом того, що подія, про яку згадували, насправді відбулася. Камінь або старий інструмент слугували фізичним нагадуванням про пережитий досвід, що, ймовірно, допомагало людям відрізнити справжні спогади від уявних.

За словами автора дослідження Рана Баркаї, така поведінка могла сформуватися близько 500 000 років тому, оскільки мисливці-збирачі в Леванті стикалися зі значними змінами в своєму середовищі.

Homo erectus виготовляли ручні сокири з каменів, що містили кристали та геоди Фото: TEL AVIV UNIVERSITY

"Зникнення великих тварин, зокрема слонів, змусило первісних людей розробляти нові методи полювання та освоювати мисливські угіддя, де мешкали такі тварини, як лань та дика рогата худоба", — пояснив Баркаї. "Предмети, принесені з цих місць, могли допомогти їм зберегти особистий зв'язок із територіями, які відтепер забезпечували їм засоби до існування".

У міру того як люди почали покладатися на різні мисливські угіддя, запам'ятовування конкретних місць та минулого досвіду, ймовірно, ставало дедалі важливішим. Зберігання предметів із цих місць могло допомогти їм підтримувати зв'язок зі знайомими ландшафтами та пам'ятати, де вони знаходили їжу.

Автор дослідження Йоав Рам припустив, що збирання сувенірів, можливо, відіграло певну роль у розвитку автобіографічної пам'яті, яка дозволяє людям згадувати події зі свого життя.

"Коли ранні люди приносили до своєї печери барвистий камінь або старий інструмент, який вони знайшли в природі, цей предмет, можливо, допомагав їм згадувати важливу подію чи зустріч до кінця життя", — сказав Рам.

Однак дослідники визнали, що це пояснення залишається гіпотезою, а не доведеним описом того, як еволюціонувала людська пам'ять.

Діти неандертальців збирали скам'янілих молюсків суто для задоволення Фото: Navazo Ruiz et al., Quaternary (2024), CC BY 4.0

Можливо, існувала й набагато простіша причина збирання незвичайних предметів: первісним людям, можливо, просто подобався їхній вигляд. Подібне пояснення було запропоновано щодо морських скам'янілостей, знайдених у печері в Іспанії, де діти неандертальців, ймовірно, збирали скам'янілих молюсків суто для задоволення.

Незалежно від того, чи слугували ці стародавні предмети нагадуванням про важливі події, чи їх збирали через їхню привабливість, їхня наявність дає змогу зазирнути у поведінку наших предків. Звичка зберігати значущі предмети може бути набагато давнішою, ніж вважалося, що, можливо, свідчить про ранній зв'язок між матеріальними надбаннями, особистими спогадами та людською ідентичністю.

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